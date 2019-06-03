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«سوبر ميرو» الحلقة 28.. ليمون يكتشف حقيقة «إيمي»

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
بوستر مسلسل سوبر ميرو
بوستر مسلسل سوبر ميرو
شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل سوبر ميرو، مفاجأة كبيرة، إذ إن الفتاة التي اختطفتها عصابة الجاحد، لم تكن البطلة الخارقة سوبر ميرو، بل "كنزي" التي ارتدت ملابس شبيهة لما ترتديه البطلة حتى تعجب مروان، وحينما علمت من العصابة أنهم يريدون خطف سوبر ميرو، قررت مساعدتهم لأنها تكرهها، وبالفعل دبرت خطة، وهي أن يتم تصويرها بملابس سوبر ميرو وهي تعتدي على الناس في الشارع وتفرض عليهم إتاوات، حتى أدى التشهير بسوبر ميرو إلى كره الناس لها، وعلى الجانب الآخر تخطط "كوبرا" مع عصابة الجاحد لعملية كبيرة في تجارة الآثار التي ستربحهم مليار جنيه.
علمت سوبر ميرو -إيمي سمير غانم- بالعملية، وقررت التدخل حتى تنهي شرورهم، فذهبت إلى زوجة "الفاجر" وطلبت منها مساعدتها في القبض عليه وعلى باقي أفراد العصابة، فوافقت، وقامت بزرع أجهزة تنصت في بيت الفاجر حتى تراقبهم "سوبر ميرو" مع صديقها العالم هدهد -حمدي الميرغني- وبالفعل فكوا شفرة العصابة، وعرفوا مسؤول
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بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
مى-عمر (1)

مي عمر: تعرضت للخيانة.. وابنتي غاضبة بسبب عملي

حلت الفنانة مي عمر، ضيفة ببرنامج «حلوة رمضان» الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر يوتيوب، وكشفت خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار عن علاقتها بابنتها وعن مواقفها الغريبة معها، وعن مدى غيرتها من عملها كممثلة، كما كشفت عن موقف تعرضت فيه للخيانة من أقرب صديقة لها، وهو ما جعلها تتأثر في أثناء الحديث، وجاءت أبرز تصريحاتها عن ابنتها الكبرى «تايا» التي تغار بشدة من شقيقتها الصغرى «سيلين» التى تمت شهرها العاشر، وفى إحدى المرات انزعجت حينما رأت والدتها تنشر صورة لها مع الطفلة الصغيرة على «إنستجرام» وقالت لها: «هي ليه صورتها هنا وأنا لا».
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بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.
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سوبر ميرو «25».. سمير غانم يكتشف حقيقة ابنته

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل سوبر ميرو باكتشاف "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أن مختطفي الطفل "سولي" هم عصابة "سواهي ودواهي"، فدبرت خطة مع "هدهد" حمدي الميرغني، للقبض على زعيم العصابة "سورس" محمد حسني، وبالفعل نجحت في استعادة الطفل "سولي" وإلقاء القبض على "سورس" وكل عصابات خطف الأطفال التي يتعاون معها. في الوقت ذاته أثبتت سوبر ميرو طيبتها الشديدة بعد أن أنقذت "سولي" ابن "الفاجر" زعيم العصابة الذي يحاول منذ فترة أن يقتلها كي ينتقم لهزيمة العصابة على يديها أكثر من مرة.
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» 10| الشرطة تقبض على عصابة التونة الفاسدة

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الكوميدي سوبر ميرو بمغامرة أميرة طفطف -دنيا سميرغانم- مع هدهد -حمدي الميرغني، للكشف عن لغز التونة الفاسدة التي تسببت في حالات تسمم لعدد كبير من الأشخاص، من بينهم «عم درملي»، والد أميرة. واتفقت أميرة مع هدهد، بعدما توصلا إلى اسم منتج تلك التونة الفاسدة، أن ينقذا الناس منه، حيث اتفقت مع صاحب محل بقالة أسفل منزلها، أن يتصل بالموزع، ويطلب عددًا من كراتين التونة، وبعدما وصل، تسللت ميرو إلى العربة واختبأت في صندوقها، حتى تذهب مع السيارة إلى مصنع التونة الفاسدة.
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