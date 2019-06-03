«سوبر ميرو» الحلقة 28.. ليمون يكتشف حقيقة «إيمي»

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

بوستر مسلسل سوبر ميرو

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل سوبر ميرو، مفاجأة كبيرة، إذ إن الفتاة التي اختطفتها عصابة الجاحد، لم تكن البطلة الخارقة سوبر ميرو، بل "كنزي" التي ارتدت ملابس شبيهة لما ترتديه البطلة حتى تعجب مروان، وحينما علمت من العصابة أنهم يريدون خطف سوبر ميرو، قررت مساعدتهم لأنها تكرهها، وبالفعل دبرت خطة، وهي أن يتم تصويرها بملابس سوبر ميرو وهي تعتدي على الناس في الشارع وتفرض عليهم إتاوات، حتى أدى التشهير بسوبر ميرو إلى كره الناس لها، وعلى الجانب الآخر تخطط "كوبرا" مع عصابة الجاحد لعملية كبيرة في تجارة الآثار التي ستربحهم مليار جنيه.

علمت سوبر ميرو -إيمي سمير غانم- بالعملية، وقررت التدخل حتى تنهي شرورهم، فذهبت إلى زوجة "الفاجر" وطلبت منها مساعدتها في القبض عليه وعلى باقي أفراد العصابة، فوافقت، وقامت بزرع أجهزة تنصت في بيت الفاجر حتى تراقبهم "سوبر ميرو" مع صديقها العالم هدهد -حمدي الميرغني- وبالفعل فكوا شفرة العصابة، وعرفوا مسؤول