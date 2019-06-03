إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، على طريق دسوق كفر الشيخ. وأسفر الحادث عن إصابة: السيد مسعد سليمان 64 عامًا، وإبراهيم أحمد اللبيشى 48 عامًا، وأحمد