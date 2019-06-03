لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

احتجاجات السودان - أرشيفية

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه أعلن بالاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، عن العصيان المدني الشامل وتفعيل كل وسائل المقاومة السلمية من أجل "إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام البغيض". (المزيد)ونفى المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في