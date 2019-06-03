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لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
احتجاجات السودان - أرشيفية
احتجاجات السودان - أرشيفية
أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه أعلن بالاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، عن العصيان المدني الشامل وتفعيل كل وسائل المقاومة السلمية من أجل "إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام البغيض". (المزيد)ونفى المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في
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مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
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تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
صورة لفوز سعودي بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية في موريتانيا

السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وذلك بمشاركة وفود دول شملت المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا، وقام وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، بتسليم جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.
المسجد-الحرام

مليونا مصلٍّ في البيت الحرام في ليلة 29 رمضان

قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، احتشد أكثر من مليوني مُصل من الزوار والعمار والمواطنين والمقيمين بالسعودية مساء أمس الأحد، في جنبات وأدوار وأروقة المسجد الحرام وساحاته وسطوحه وطابقه السفليّ لأداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن بالمسجد الحرام، وبدأت وفود المصلين تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر أمس، لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يُتحرى فيها ليلة القدر وهي مناسبة يحرص على حضورها كثير من المسلمين من داخل المملكة وخارجها.
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مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
سامح-شكرى (1)

رحم الله الشهداء.. أول تعليق من مصر على فض اعتصام السودان

علقت مصر على الأحداث التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المواطنين، في أعقاب اقتحام قوة من الجيش مقر اعتصام القيادة في الخرطوم، إذ أكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القاهرة، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، معربة عن مواساة مصر لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.، كما شدد البيان، على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
السودان - مطار الخرطوم

توقف جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

أعلن تجمع الطيارين السودانيين، العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات جوية، بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بتوقف الرحلال الجوية في مطار الخرطوم، وذلك استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، بإعلان العصيان المدني الشامل في كل أنحاء البلاد، بهدف إسقاط المجلس لعسكري الانتقالي، في أعقاب اقتحام مقر الاعتصام، المستقر في محيط قيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، منذ رحيل الرئيس المعزول عمر البشير،، ومحاولة قوات التدخل السريع فضه بالقوة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، بحسب تقارير طبية غير رسمية.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (3)

المعارضة تخطط لإسقاط «العسكري السوداني»: انقلب على الثورة

شن تجمع المهنيين السودانيين، هجوما حاد على المجلس العسكري السوداني بقياد الفريق أول عبد الفتاج البرهان، بعد اقتحام اعتصام مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم، فجر اليوم، ومحاولة فضه بالقوة، ما أسفر عن سقوط نحو 12 قتيلا بحسب تقارير إعلامية، ووجه التجمع رسالة إلى "ألجماهير الثائرة" في جميع أقاليم السودان المختلفة في المدن والقرى والبلدات، قال فيها إن "المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام الساقط لا محالة ومليشيات الجنجويد المأجورة، قاموا بمجازر دموية في الشوارع وساحة الاعتصام الباسل"
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