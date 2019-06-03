رياضة

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

تحرير:أحمد محمد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
وواصل: «كل الأرقام التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول الموضوع غير صحيحة وتفتقر للمصداقية والموضوعية». وكان نادر شوقي، مدير أعمال رمضان صبحي، كشف حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيا من هيدرسفيلد الإنجليزي، إذ نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب
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وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن موقفه في الأهلي

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