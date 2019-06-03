قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسلات رمضان

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).

كما سخر الفيديو الذي نشرته صفحة «الفاصلة» والذي كان معه تعليق ساخر من أحد الشباب، من الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، وأنهت الفيديو بمقاطع من وصلة الفضائح التي شهدها الجمهور خلال شهر رمضان بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد، حينما ظهر كل منهما فى برنامج