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قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
كما سخر الفيديو الذي نشرته صفحة «الفاصلة» والذي كان معه تعليق ساخر من أحد الشباب، من الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، وأنهت الفيديو بمقاطع من وصلة الفضائح التي شهدها الجمهور خلال شهر رمضان بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد، حينما ظهر كل منهما فى برنامج
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بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
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مي عمر: تعرضت للخيانة.. وابنتي غاضبة بسبب عملي

حلت الفنانة مي عمر، ضيفة ببرنامج «حلوة رمضان» الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر يوتيوب، وكشفت خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار عن علاقتها بابنتها وعن مواقفها الغريبة معها، وعن مدى غيرتها من عملها كممثلة، كما كشفت عن موقف تعرضت فيه للخيانة من أقرب صديقة لها، وهو ما جعلها تتأثر في أثناء الحديث، وجاءت أبرز تصريحاتها عن ابنتها الكبرى «تايا» التي تغار بشدة من شقيقتها الصغرى «سيلين» التى تمت شهرها العاشر، وفى إحدى المرات انزعجت حينما رأت والدتها تنشر صورة لها مع الطفلة الصغيرة على «إنستجرام» وقالت لها: «هي ليه صورتها هنا وأنا لا».
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«سوبر ميرو» الحلقة 28.. ليمون يكتشف حقيقة «إيمي»

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل سوبر ميرو، مفاجأة كبيرة، إذ إن الفتاة التي اختطفتها عصابة الجاحد، لم تكن البطلة الخارقة سوبر ميرو، بل "كنزي" التي ارتدت ملابس شبيهة لما ترتديه البطلة حتى تعجب مروان، وحينما علمت من العصابة أنهم يريدون خطف سوبر ميرو، قررت مساعدتهم لأنها تكرهها، وبالفعل دبرت خطة، وهي أن يتم تصويرها بملابس سوبر ميرو وهي تعتدي على الناس في الشارع وتفرض عليهم إتاوات، حتى أدى التشهير بسوبر ميرو إلى كره الناس لها، وعلى الجانب الآخر تخطط "كوبرا" مع عصابة الجاحد لعملية كبيرة في تجارة الآثار التي ستربحهم مليار جنيه.
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«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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نجمات رمضان.. نجاح دينا الشربيني وتراجع مي عز الدين

يحظى الموسم الرمضانى الحالى لعام 2019 بوجود قوى للنجمات فى الدراما، اللاتى نجحن فى الصمود، حيث وصل عدد المسلسلات التى يتصدر بطولاتها نجمات إلى 8 مسلسلات فى مواجهة نحو 15 مسلسلا أبطالها رجال، ومع مرور ثلاثة أسابيع على الماراثون الرمضانى، نجد أن هناك نجمات نجحن بالفعل فى وضع أسمائهن فى مقدمة الأعمال الأكثر مشاهدة والأكثر إثارة للجدل؛ رغم أن أغلب هؤلاء النجمات لا يملكن رصيدا كبيرا من الأعمال وبعضهن لم يسبق لها البطولة المطلقة، إلا أنهن أثبتن أنهن يستحققنها.
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«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.
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