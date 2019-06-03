جريمة

إصابة مستشار و4 مهندسين في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
صورة من الحادث
صورة من الحادث
أصيب مستشار بمحكمة دمنهور و4 مهندسين بشركة كهرباء البحيرة، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة دوبل كابينة تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال بدمنهور على الطريق الزراعي السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث بين سيارتين.
وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، لمكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة رقم "7581 ب ص ج" تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال، وسيارة رقم "7642 ب س ى"، بسبب قطع إحدى السيارات الطريق على السيارة الملاكي، ما أدى إلى تصادم السيارة الدوبل كابينة بها من الخلف وتصادمها بعمود إنارة. وأسفر الحادث عن إصابة سلوى
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جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
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قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.
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وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
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إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
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بالأسماء.. إصابة 21 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد مستشفى كفر الدوار العام الشامل حالة طوارئ، على أثر وصول 21 مصابًا جراء حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الزراعي بدائرة مركز كفر الدوار. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، فجر اليوم، بلاغًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد أعمدة الإنارة بالطريق الزراعي. على الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة بعمود إنارة أمام قرية "راضى"؛ ما تسبب فى إصابة 21 شخصًا من ركاب السيارة، وعدد من المواطنين الموجودين على الطريق.
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تصادم ميكروباص بملاكي في الشرقية.. وإصابة 11 شخصا

أصيب أحد عشر شخصًا، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص» أجرة بطريق «أبو شلبي – الصالحية الجديدة» بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير نيابة فاقوس، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، على أثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق "الضبعة- وادى النطرون" الصحراوي، بدائرة مركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق الضبعة- وادى النطرون، بدائرة المركز.
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قتيل و6 مصابين في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل جامبو محملة بالبويات على طريق مصر / إسكندرية الصحراوي بالقرب من وادي النطرون، ما أدى إلى تصادمها بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد محمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
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