إصابة مستشار و4 مهندسين في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

صورة من الحادث

أصيب مستشار بمحكمة دمنهور و4 مهندسين بشركة كهرباء البحيرة، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة دوبل كابينة تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال بدمنهور على الطريق الزراعي السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث بين سيارتين.

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، لمكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة رقم "7581 ب ص ج" تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال، وسيارة رقم "7642 ب س ى"، بسبب قطع إحدى السيارات الطريق على السيارة الملاكي، ما أدى إلى تصادم السيارة الدوبل كابينة بها من الخلف وتصادمها بعمود إنارة. وأسفر الحادث عن إصابة سلوى