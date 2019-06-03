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شوقي: وقف طباعة الكتب لطلاب أولى ثانوي

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه من المقرر إيقاف طباعة الكتب الورقية العام المقبل لطلاب أولى ثانوي، إذ أن الطلاب يمتلكون أجهزة تابلت محملا عليها المناهج التعليمية كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة طبعت الكتب الورقية لطلاب أولى ثانوي لعام 2018 - 2019 فقط لطمأنتهم مع بدء تطبيق تجربة التابلت.
وأعرب شوقي عن فخره بالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لأنهم اللاعبين الأساسين في الامتحانات، موجها الشكر للعاملين والموظفين بوزارة التربية والتعليم.وتابع أن الموقف العام باختصار يؤكد أن مصر بدأت في تطوير المنظومة بشكل كامل، وهناك كتب جديدة لباقة اللغة الإنجليزية والعربية، وطريقة جديدة للتدريس والتعامل
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رحم الله الشهداء.. أول تعليق من مصر على فض اعتصام السودان

علقت مصر على الأحداث التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المواطنين، في أعقاب اقتحام قوة من الجيش مقر اعتصام القيادة في الخرطوم، إذ أكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القاهرة، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، معربة عن مواساة مصر لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.، كما شدد البيان، على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
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حلقة 28..بركة يرسل أهله إلى الصعيد حفاظا على حياتهم

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، العديد من التطورات، واستطاع بركة كشف خطة دارين، والتي تجسد دورها الفنانة مريهان حسين، ومع تتابع الأحداث اتفق بركة مع كبير العصابة على "السكوت"عن العملية الجديدة مقابل الانتقام من كساب، والذي يجسده الفنان محمد لطفي. وقرر بركة بعد أن باتت التهديدات تلاحق أسرته، جمع أهله ومعارفه وأقاربه وإرسالهم جميعًا للصعيد عند جده وجدته من أجل الحفاظ على حياتهم، بعدما قتل صديق والده صالح، بجانب التفرغ لكشف كل خيوط العصابة.
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هلت بشاير العيد.. انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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قمة النقل الجوي بكوريا.. تصاعد الحرب التجارية يحد من أرباح الطيران

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن انخفاض توقعاته بشأن أرباح قطاع النقل الجوي العالمي لتصل إلى 28 مليار دولار أمريكي للعام الحالي، وذلك من 35.5 مليار دولار كانت متوقعة في ديسمبر 2018. وترافق ذلك مع انخفاض تقديرات الأرباح بعد دفع الضرائب، التي توقع الاتحاد أن تسجل قيمة 30 مليار دولار.
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7.5 مليون جنيه منحة لدعم المدارس اليابانية

وقعت مصر واليابان، اليوم الخميس، منحة لدعم وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، بقيمة 7.5 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أثناء زيارته لليابان مطلع عام 2016، ونص الاتفاق على أن تعمل وحدة إدارة المدارس اليابانية على بناء وإعداد كوادر فنية ومهنية تختص بمتابعة تنفيذ أنشطة التوكاتسو بمصر، وإعداد خطط لتوسيع قاعدة تنفيذ أهداف أنشطة المدارس المصرية اليابانية وباقي مدارس الجمهورية والتي تسهم في الارتقاء بشخصية الطالب المصري.
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وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية حققت «نجاح مدوي»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية حققت "نجاحا مدويا" اليوم الإثنين، مؤكدا في أول تصريح عقب انتهاء لجان امتحانات أولى ثانوي على النظام الإلكتروني، أن المدارس الحكومية استقبلت 361 ألف طالب وطالبة من إجمالي 380 ألف طالبا أدوا امتحان الأحياء صباح اليوم، ولفت إلى أن العدد الطلابي الذي استقبلته منصة الامتحانات اليوم، يعد أكبر من مجموع طلبة جامعتي القاهرة وعين شمس في جميع السنوات الدراسية وجميع التخصصات.
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طارق شوقي: اللي يحتاجه تطوير التعليم يحرم على الجامع

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك مجهودات تبذل حاليا لتقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، بهدف "إيقاف النظام التعليمي الجديد على رجليه"، على أن يعقب ذلك هيكله الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/ 2020، مشيرا إلى أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، يليها هيكلة الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام المُطور الذي سيتغير شكله تماما خلال الـ3 سنوات القادمة.
طارق-شوقى

وزير التعليم يصدر قرارا بشأن تراخيص المدارس دولية

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، اليوم الأحد، على قبول طلبات للترخيص بشأن إنشاء مدارس ذات طبيعة خاصة، أو استحداث أقسام في المدارس الخاصة، القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الأمريكية) وذلك بشكل مؤقت. وفي ذات السياق صرح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، في بيان له، اليوم الأحد، بأنه سوف يتم العمل بهذا القرار، لحين الانتهاء من وضع ضوابط جديدة، لتنظيم العمل خلال تدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.
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