شوقي: وقف طباعة الكتب لطلاب أولى ثانوي

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

طارق شوقي وزير التعليم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه من المقرر إيقاف طباعة الكتب الورقية العام المقبل لطلاب أولى ثانوي، إذ أن الطلاب يمتلكون أجهزة تابلت محملا عليها المناهج التعليمية كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة طبعت الكتب الورقية لطلاب أولى ثانوي لعام 2018 - 2019 فقط لطمأنتهم مع بدء تطبيق تجربة التابلت.

وأعرب شوقي عن فخره بالطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لأنهم اللاعبين الأساسين في الامتحانات، موجها الشكر للعاملين والموظفين بوزارة التربية والتعليم.وتابع أن الموقف العام باختصار يؤكد أن مصر بدأت في تطوير المنظومة بشكل كامل، وهناك كتب جديدة لباقة اللغة الإنجليزية والعربية، وطريقة جديدة للتدريس والتعامل