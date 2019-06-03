ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 613 جنيها
تحرير:أسماء فتحى
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:
عيار 21: 613 جنيهات.
عيار 24: 698 جنيهًا.
عيار 18: 525 جنيهًا.
عيار 14: 410 جنيهات.
سعر جنيه الذهب: 4904 جنيهات.
سعر الأوقية: 1311 دولارا.
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وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:
عيار 21: 613 جنيهات.
عيار 24: 698 جنيهًا.
عيار 18: 525 جنيهًا.
عيار 14: 410 جنيهات.
سعر جنيه الذهب: 4904 جنيهات.
سعر الأوقية: 1311 دولارا.
اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2019
وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.828 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بانخفاض بلغ نحو 97 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها نحو 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.