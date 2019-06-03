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ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 613 جنيها

تحرير:أسماء فتحى ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي:   عيار 21: 613 جنيهات. عيار 24: 698 جنيهًا. عيار 18: 525 جنيهًا. عيار 14: 410 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 4904 جنيهات. سعر الأوقية: 1311 دولارا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2019 وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر
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أسعار-الفائدة (2)

هذه الأسباب تدفع الجنيه للاستقرار أمام الدولار

توقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بأكثر من 115 قرشا منذ بداية عام 2019، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وزير-المالية -محمد-معيط

للتيسير على الممولين| المالية تعدل لائحة ضريبة الدخل

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى، بما يسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم. وتضمنت التعديلات إلزام شركات الأشخاص بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولى ضريبة الدخل"، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية الخاصة به.
الدولار

3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
بهتان-الملابس (2)

منها الدواجن.. 6 سلع تنخفض أسعارها في العيد

تعد حالة العرض والطلب هى القانون الذى تعتمد عليه السوق التجارية في معاملاتها اليومية، والمتحكم فيها؛ لذا فزيادة حجم الطلب على أحد المنتجات مع قلة المعروض منه فى الأسواق عادة ما ترفع سعر المنتج، بينما انخفاض حجم الطلب على منتج آخر مع زيادة المعروض منه يخفض سعره فى الأسواق، وكانت النتيجة أن عددا من المنتجات والسلع ستنخفض أسعارها فى عيد الفطر المبارك وفقًا لتلك القراءة فى حركة السوق، ويأتي على رأسها الملابس بمختلف أنواعها، والدواجن واللحوم وبعض السلع الغذائية.
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ذهب

قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.
اسعار-الذهب-دهب (5)

الذهب يرتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ609 جنيهات للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1306 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
الذهب (2)

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1277 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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