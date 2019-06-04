سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 613 جنيها

تحرير:أسماء فتحى ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

الذهب

سجل سعر الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 613 جنيهات. عيار 24: 698 جنيهًا. عيار 18: 525 جنيهًا. عيار 14: 410 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 4904 جنيهات. سعر الأوقية: 1311 دولارا. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 يونيو 2019 وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر