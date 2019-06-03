الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تناقش الصين العديد من الحلول المقترحة لمواجهة أفكار وخطط الولايات المتحدة لتعقيد أزمة إمدادات بكين النفطية، سواء بالصراع العسكري المباشر أو العقوبات ضد إيران

تحرير:محمود نبيل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.

وحسب تحليلات صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فإن رد الفعل الصيني يمكن أن يعيد تشكيل الأسواق التي تعتبرها الولايات المتحدة غير قابلة للتغيير، وذلك بعد اتخذت قرارات بفرض مجموعة من التعريفات الجمركية. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا حرب التعريفات هي موضوع الكثير

وحسب تحليلات صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فإن رد الفعل الصيني يمكن أن يعيد تشكيل الأسواق التي تعتبرها الولايات المتحدة غير قابلة للتغيير، وذلك بعد اتخذت قرارات بفرض مجموعة من التعريفات الجمركية.

الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا

حرب التعريفات هي موضوع الكثير من التهديدات وانعكاساتها، ولكن بالنظر إلى مصالح كلا الاقتصادين في الحفاظ على علاقة تجارية مفتوحة، يبدو من المعقول توقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وبالرغم من هذا التوجه الواضح بين الجانبين، فإن مسألة العقوبات تبدو أكثر تعقيدًا، بسبب عقود من العداء بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان دومًا النفط أحد أهم أسلحتها.

وارتفعت واردات النفط الصينية بسرعة خلال العقد الماضي، فعلى الرغم من أن بكين قد يكون لديها 2.5 مليون سيارة كهربائية ولكن لديها أيضًا أكثر من 300 مليون سيارة مسجلة تعمل بالديزل والبنزين، إلى جانب قطاع السفر الجوي الداخلي المتسع، وجميعها تحتاج إلى مصادر مؤمنة من الوقود.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن ما يقرب من النصف -44 %- من واردات الصين النفطية تأتي من الشرق الأوسط، ومع زيادة اعتماد الولايات المتحدة على النفط والغاز بفضل ثورة الصخر الزيتي، فإن الوجهة الطبيعية لنفط الشرق الأوسط هي آسيا وليست أمريكا.

وقالت الصحيفة إنه إذا توقفت تجارة النفط الإيرانية -إما عن طريق العقوبات أو عن طريق الصراع العسكري الذي يهدد بغلق مضيق هرمز- فستكون الصين من أوائل الدول التي تشعر بالآثار المترتبة على ذلك، وبالأخص في قضايا أمن الطاقة.

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وعلى المدى القصير، من المرجح أن تشتري الصين أي نفط تحتاجه، مما قد يؤدي بلا شك إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وهو الأمر الذي يظهر جليًا بعد ارتفاع واردات البلاد بشكل غير متوقع إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا في أبريل، ومن المفترض أن تزيد المخزونات قبل أي أزمة، وقد ساعد ذلك تقريبًا على تعزيز الأسعار العالمية.

وعلى المدى الطويل، سوف تركز الصين خلال مناقشاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، على التحدي المتمثل في اعتمادها على المصادر الخارجية للسلع التي أصبحت ضرورية للنجاح الاقتصادي المستمر.

وإذا لم يكن بالإمكان اعتماد نظام تجاري مفتوح، فستلجأ بكين إلى الصفقات الثنائية لتأمين إمدادات معينة من النفط وربما الغاز أيضًا، وذلك من خلال صفقات مقايضة مباشرة من دولة إلى أخرى باستخدام جميع الأدوات التي يمكن أن تقدمها، سواء القروض ذات الفوائد الرخيصة إلى الدعم وتوريد المعدات العسكرية وغيرها.

ورأت الصحيفة خلال تحليلها، أن هذا النهج سوف يتجاوز الخطوات المحدودة التي اتخذت حتى الآن من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين الصين وأمريكا، حيث ستشمل خطة تجارة النفط الثنائية التي تسعى بكين لتنفيذها إلى الاستثمار المباشر وملكية الموارد والتطور المتسارع للشركات الصينية إلى شركات متعددة الجنسيات قادرة على إيجاد وإنتاج موارد الطاقة في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي سيضع أطرافًا أخرى في دائرة الصراع مع أمريكا.