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الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تناقش الصين العديد من الحلول المقترحة لمواجهة أفكار وخطط الولايات المتحدة لتعقيد أزمة إمدادات بكين النفطية، سواء بالصراع العسكري المباشر أو العقوبات ضد إيران
تحرير:محمود نبيل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
النفط
النفط
تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
وحسب تحليلات صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، فإن رد الفعل الصيني يمكن أن يعيد تشكيل الأسواق التي تعتبرها الولايات المتحدة غير قابلة للتغيير، وذلك بعد اتخذت قرارات بفرض مجموعة من التعريفات الجمركية. الصين تُنعش القارة السمراء باستثماراتها.. وإسقاط الديون فرصة ذهبية لإفريقيا حرب التعريفات هي موضوع الكثير
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

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«القائمة السوداء».. تهديد صيني للشركات الأجنبية

باتت الأزمة الحالية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى التجاري، تنذر بمزيد من المخاطر على المستوى السياسي والاقتصادي في العالم، لا سيما مع تركيز الجانبين على اتخاذ إجراءات خطيرة ضد الطرف الآخر. وفي أعقاب إجبار الإدارة الأمريكية للشركات في الولايات المتحدة على قطع التعامل مع نظيراتها التكنولوجية الصينية، وعلى رأسها هواوي، وذلك بحجة تعاملها بشكل وثيق مع الحكومة في بكين، الأمر الذي يخل بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها ضد الصين خلال العام الماضي.
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كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

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«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

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