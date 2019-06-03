«الثانوية العامة» تطبق إجراء لأول مرة في الامتحانات

تحرير:أمينة محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءً جديدا هذا العام بهدف ضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، التي ستنطلق يوم 8 يونيو الجاري، ولضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق.

وأضاف عبد الحكم أنه عقب تسليم أرقام الجلوس، سيكون على الطلاب -لأول مرة- التوقيع في كشوفات، بجوار المواد التي يؤدون فيها الامتحان.من جانبه، طالب وزير التعليم، أولياء الأمور بمساعدة مصر على استكمال نظام التعليم الجديد، قائلا: "نرجو من أولياء الأمور أن يساعدونا فيما نقوم به، وكان من الممكن أن نكتفي بنظام