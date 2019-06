مي عمر: تعرضت للخيانة.. وابنتي غاضبة بسبب عملي

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

مي عمر

حلت الفنانة مي عمر، ضيفة ببرنامج «حلوة رمضان» الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر يوتيوب، وكشفت خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار عن علاقتها بابنتها وعن مواقفها الغريبة معها، وعن مدى غيرتها من عملها كممثلة، كما كشفت عن موقف تعرضت فيه للخيانة من أقرب صديقة لها، وهو ما جعلها تتأثر في أثناء الحديث، وجاءت أبرز تصريحاتها عن ابنتها الكبرى «تايا» التي تغار بشدة من شقيقتها الصغرى «سيلين» التى تمت شهرها العاشر، وفى إحدى المرات انزعجت حينما رأت والدتها تنشر صورة لها مع الطفلة الصغيرة على «إنستجرام» وقالت لها: «هي ليه صورتها هنا وأنا لا».

وأكدت مى عمر أنها منذ ذلك الوقت لم تنشر أى صورة لمولودتها الصغيرة حتى لا تتضايق «تايا»، كما تطرقت إلى أنها أيضا تغار من طبيعة عملها الذي يجعلها تقضى أغلب يومها خارجه، وأنها طلبت منها أكثر من مرة أن تتوقف عن التمثيل، وذلك بعد أن تعلقت بها خلال فترة جلوسها فى البيت في أثناء فترة الحمل