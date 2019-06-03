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مي عمر: تعرضت للخيانة.. وابنتي غاضبة بسبب عملي

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
مي عمر
مي عمر
حلت الفنانة مي عمر، ضيفة ببرنامج «حلوة رمضان» الذي يعرض على قناة MAKE UP FOR EVER Middle East عبر يوتيوب، وكشفت خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار عن علاقتها بابنتها وعن مواقفها الغريبة معها، وعن مدى غيرتها من عملها كممثلة، كما كشفت عن موقف تعرضت فيه للخيانة من أقرب صديقة لها، وهو ما جعلها تتأثر في أثناء الحديث، وجاءت أبرز تصريحاتها عن ابنتها الكبرى «تايا» التي تغار بشدة من شقيقتها الصغرى «سيلين» التى تمت شهرها العاشر، وفى إحدى المرات انزعجت حينما رأت والدتها تنشر صورة لها مع الطفلة الصغيرة على «إنستجرام» وقالت لها: «هي ليه صورتها هنا وأنا لا».
وأكدت مى عمر أنها منذ ذلك الوقت لم تنشر أى صورة لمولودتها الصغيرة حتى لا تتضايق «تايا»، كما تطرقت إلى أنها أيضا تغار من طبيعة عملها الذي يجعلها تقضى أغلب يومها خارجه، وأنها طلبت منها أكثر من مرة أن تتوقف عن التمثيل، وذلك بعد أن تعلقت بها خلال فترة جلوسها فى البيت في أثناء فترة الحمل
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بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
سوبر-ميرو (1)

«سوبر ميرو» الحلقة 28.. ليمون يكتشف حقيقة «إيمي»

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل سوبر ميرو، مفاجأة كبيرة، إذ إن الفتاة التي اختطفتها عصابة الجاحد، لم تكن البطلة الخارقة سوبر ميرو، بل "كنزي" التي ارتدت ملابس شبيهة لما ترتديه البطلة حتى تعجب مروان، وحينما علمت من العصابة أنهم يريدون خطف سوبر ميرو، قررت مساعدتهم لأنها تكرهها، وبالفعل دبرت خطة، وهي أن يتم تصويرها بملابس سوبر ميرو وهي تعتدي على الناس في الشارع وتفرض عليهم إتاوات، حتى أدى التشهير بسوبر ميرو إلى كره الناس لها، وعلى الجانب الآخر تخطط "كوبرا" مع عصابة الجاحد لعملية كبيرة في تجارة الآثار التي ستربحهم مليار جنيه.
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مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
مسلسل-ولد-الغلابة

مي عمر تعلق على توقعات الحلقة الأخيرة من ولد الغلابة

يبدو أن نهاية مسلسل «ولد الغلابة» بطولة النجم أحمد السقا، تشغل الكثير من المشاهدين الذين أخذوا يتوقعون النهاية وبعضهم سرح بخياله وكتب توقعات غير منطقية، لاقت إعجاب الفنانة مى عمر، التى أعادت نشرها على حسابها بموقع «تويتر»، حيث يتوقع أحد متابعي المسلسل أن تشهد الحلقة الأخيرة من «ولد الغلابة» استيقاظ (عيسى) يجسده أحمد السقا، من النوم، على تليفون من (فرح)، وهى تخبره أن (عزت) يجسده هادي الجيار، قد كشفهما، وتطلب منه أن لا يذهب إلى (ضاحى) يجسده محمد ممدوح، لأنه سيقتله، وعلقت «مى» على المنشور، قائلة: «خيال علمي».
محمد-إمام-وصلاح-عبد-الله

محمد إمام عن صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر

نشر الفنان محمد إمام على حسابه بموقع «تويتر» قبل قليل، صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله من مسلسل «هوجان» بالحلقة الـ21، والتى ذهب فيها إليه لكي يقتله ويأخذ حقه منه، وعلق عليها: «أجمد ممثل فى مصر ده ولا إيه.. عمنا صلاح عبد الله.. بهلول الحمش»، ورد صلاح عبد الله عليه، قائلًا: «بتلِم الدور مع بهلول يا هوجان، خايف للمعلِم عليك يعلِم.. حبيبي يا حمادة مصر ولادة.. مش الأجمد ولا حاجة والله.. ولو بهلول حلو صحيح فأنت ليك نُصه ودى شهادة حق يا إمو»، وتفاعل الجمهور مع التغريد، وأبدو إعجابهم بشخصية «بهلول» التي يجسدها صلاح عبد الله خلال أحداث المسلسل.
مسلسل-هوجان

«هوجان»|هل يقتل محمد إمام «بهلول» في الحلقة القادمة؟

هذا هو التساؤل الذي ينتظر المشاهدون الإجابة عليه فى الحلقة الـ22 من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، خاصة بعد أن انتهت حلقة الأمس بذهاب «هوجان» إلى «بهلول» يجسده صلاح عبدالله، وواجهه بما عرفه عنه فى الماضى، لكنه لم يخبره أنه علم بأنه (منصور) وليس (بلال) كما كان يكذب عليه، وأنه اشترك في تشريده مع صديقه كمال اللباد، بسبب بحثهما عن الآثار، واكتفى بإخباره أن «كمال اللباد» يجسده الفنان رياض الخولي، أمر بقتله، وحاول «بهلول» أن يكسبه إليه ويستعطفه ونزل على ركبتيه وطلب منه السماح، لكن «هوجان» صوب مسدسه نحوه، وانتهت الحلقة.
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