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علامة استفهام 28.. نوح خنق قنديل وقتل يعقوب الغول

تحرير:بيتر مجدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
علامة استفهام
علامة استفهام
ما زالت الحيرة تسيطر على متابعي مسلسل علامة استفهام، ففي الحلقة 28 من أحداث المسلسل، طعن نوح (محمد رجب)، يعقوب الغول الذي اعتقد أنه قتل جاسر (محمد ناصر) شقيقه، وبسبب هذا الأمر هرب من المصحة النفسية التي يعالج فيها مع قنديل (إسلام حافظ)، ومع مرور الحلقات، يظهر من السيناريو أن قنديل سبب ما يعانيه نوح وجاسر شقيقه، وفي نهاية الحلقة بعدما قتل نوح يعقوب، ذهب للمستشفى وخنق قنديل، ولم يظهر إذا كان مات فعلا أم لا، بل وظهر أنه سبب وراء النساء اللاتي عرفن نوح، ودمرن حياته.
وخلال أحداث الحلقة، علم نوح أن رحاب (مريهان حسين)، كانت تعالج عند دكتور طارق علواني (إدوارد) مع قنديل، وظهر أيضا أن نوران التي أخبرت نوح بحقيقة رحاب، فعلت ذلك بناء على طلب الأخيرة، وقد طلبت منها نوران العودة لجلسات دكتور طارق، وعنفتها من انتقامها من نوح وجاسر بسبب أنها تعرضت للخيانة من حبيبها السابق،
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حرب يونيو 1967

السيد الغضبان يكشف أسراره الإذاعية في «أثير العمر»

تحاور الإعلامية منى سلمان، الإذاعي السيد الغضبان مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية وقت حرب يونيو 1967، في برنامجها "أثير العمر"، وتنشر الحلقة على عدة أجزاء تباعا من خلال صفحة "أصوات أون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويتحدث الغضبان خلال اللقاء حول الدور المؤثر وأحيانا الموجه الذي لعبته الإذاعة المصرية في تواريخ مفصلية لمصر وأمتها، خاصة التواريخ التي كانت وما زالت تثير الجدل وغبار المعارك الفكرية والسياسية التي انتقلت من صفحات الكتب والجرائد في السابق إلى صفحات الشبكات الاجتماعية حاليا.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.
بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
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مسلسل-محمد-رجب (6)

علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب)، وغنوة، شقيقة ريم، في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
علامة-استفهام

علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
مسلسل-علامة-استفهام (1)

حلقة 22 «علامة استفهام»... طارق علواني يلتقي برحاب

بعد مرور 22 حلقة من مسلسل «علامة استفهام»، بدأت خيوط الحدوتة المبهمة والغامضة تتجمع لمتابعي المسلسل الذي يدور السرد فيه من خلال 3 طرق، الأولى متعلقة باللحظة التي يعيش فيها نوح الشواف (محمد رجب) أهم شخصيات المسلسل في مصحة للعلاج النفسي والثانية «الفلاش باك»، والثالثة إعادة نفس المشهد بتفاصيل مختلفة، فبعدما قتل شوقي دكتور ربيع، وسعى سامح (هيثم زكي) الطبيب المعالج لنوح لعودة جاسر شقيق نوح من أمريكا، قُتل جاسر واتهم سامح بقتله، فلجأ إلى نوح وهربا معا من المستشفى لإثبات براءة سامح والبحث عن القاتل الحقيقي.
مسلسل-محمد-رجب (3)

علامة استفهام الحلقة 12.. والد سامح يفجر مفاجأة

انتهت الحلقة 12 من مسلسل «علامة استفهام»، بقيام دكتور ربيع ويلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وهو والد الطبيب النفسي سامح ويلعب الدور هيثم زكي، من على الكرسي المتحرك رغم أنه منذ بداية المسلسل، يظهر جالسا عليه، لتكون واحدة من المفاجأت التي اختمت بها الحلقة، وطلب مقابلة نوح الشواف، الذي يلعب دوره الفنان محمد رجب، وهو الشخصية المحورية في المسلسل الذي يُعالج في مصحة نفسية، وسامح ابن دكتور ربيع هو طبيبه المعالج، والذي يتعرض لتحذيرات كثيرة مجهولة تطالبه بالابتعاد عن نوح الشواف لأنه سيتسبب له في أذى كبير له وسيدمر حياته.
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