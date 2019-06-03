علامة استفهام 28.. نوح خنق قنديل وقتل يعقوب الغول

تحرير:بيتر مجدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

علامة استفهام

ما زالت الحيرة تسيطر على متابعي مسلسل علامة استفهام، ففي الحلقة 28 من أحداث المسلسل، طعن نوح (محمد رجب)، يعقوب الغول الذي اعتقد أنه قتل جاسر (محمد ناصر) شقيقه، وبسبب هذا الأمر هرب من المصحة النفسية التي يعالج فيها مع قنديل (إسلام حافظ)، ومع مرور الحلقات، يظهر من السيناريو أن قنديل سبب ما يعانيه نوح وجاسر شقيقه، وفي نهاية الحلقة بعدما قتل نوح يعقوب، ذهب للمستشفى وخنق قنديل، ولم يظهر إذا كان مات فعلا أم لا، بل وظهر أنه سبب وراء النساء اللاتي عرفن نوح، ودمرن حياته.

وخلال أحداث الحلقة، علم نوح أن رحاب (مريهان حسين)، كانت تعالج عند دكتور طارق علواني (إدوارد) مع قنديل، وظهر أيضا أن نوران التي أخبرت نوح بحقيقة رحاب، فعلت ذلك بناء على طلب الأخيرة، وقد طلبت منها نوران العودة لجلسات دكتور طارق، وعنفتها من انتقامها من نوح وجاسر بسبب أنها تعرضت للخيانة من حبيبها السابق،