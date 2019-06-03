ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

كلبش 3

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.

أما مسلسل "أبو جبل" فيعرض في تمام الساعة9:30 مساءً، بطولة مصطفى شعبان، دياب، محمود البزاوي، نجلاء بدر، مريم حسن، عايدة رياض، أحلام الجريتلي وعائشة بن أحمد. "كلبش 3" سيذاع في تمام الساعة الثامنة مساءً، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي. من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي،