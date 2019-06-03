أشرف توفيق مدربًا لسلة الأهلي.. والغنام مديرا إداريا

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

أشرف توفيق

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي أنهى الاتفاق مع أشرف توفيق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، خلال الموسم الجديد، موضحًا أن الساعات الماضية شهدت الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بعد موافقة «توفيق» وترحيبه بشدة بالعودة لتدريب الفريق مبديا سعادته بالعودة إلى بيته من جديد، وأشار إلى أن التعاقد مع توفيق، جاء في ظل ما يتمتع به من قدرات كبيرة، وفي إطار السعي نحو المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجديد.

كان محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قد أعلن قبول استقالة أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة، فيما قرر مجلس إدارة نادي سموحة تعيين أيمن المطراوي مديرًا فنيًا لكرة السلة للرجال بنادي سموحة خلفا للكابتن أشرف توفيق. وقاد أشرف توفيق سموحة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للأندية