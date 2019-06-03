القطاع الخاص يضع شروطه للمشاركة في الإسكان الاجتماعي

حدد المطورون العقاريون مجموعة من الشروط للمشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي.. لكن ترفض وزارة الإسكان عددًا منها.. فما الشروط؟ وكيف تواجهها «الإسكان»؟

تحرير:كريم ربيع ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، وتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان. لكن توجد 3 عقبات وشروط تؤجل مشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي.. فما شروطهم؟ وما البنود التي ترفضها وزارة الإسكان؟ ومن يحدد أسعار الوحدات التي سيبنيها القطاع الخاص والمطورون العقاريون؟

3 عقبات تواجه الشراكة طالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، المطورين العقاريين بضرورة مراجعة شروطهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، وطالب أيضًا ألا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى 3 سنوات، موضحاً أنه سيتم تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل

3 عقبات تواجه الشراكة



طالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، المطورين العقاريين بضرورة مراجعة شروطهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، وطالب أيضًا ألا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى 3 سنوات، موضحاً أنه سيتم تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل مدينة على حدة.

وأكدت مي عبد الحميد، أنه سيتعين على المطورين البيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، والتي يتم مراجعتها دورياً وفقاً لمعدلات التضخم، وأسعار الوحدات، ومستويات الدخل، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هو من يحدد قيمة الدعم النقدي المستحق، وسعر الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، والبنوك الممولة للمستفيدين.

وأضافت أن أهم العقبات التى تواجه تنفيذ الموافقة، والتى يتم بحثها حاليا مع ممثلى الكيانات العقارية المختلفة، هى مدة التنفيذ ونسبة التجاري، لافتة إلى أنه سيتم وضع أكثر من نموذج لإطار الاتفاق النهائى لشراكة القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع متطلبات القطاع الخاص، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين من ذوى الدخول المنخفضة.

كانت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، قد أكدت في السابق أنه يتم حاليا العمل على تفعيل موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط، من خلال تذليل أى عقبات تواجهها، وذلك بأن يحصل المطورون على أرض لبناء وحدات سكنية عليها، على أن تحصل الوزارة على وحدات إسكان اجتماعى مقابل قيمة الأرض بنسبة 30% من عدد الوحدات المنفذة، سواء داخل قطعة الأرض أو قطعة ثانية، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، وأن تظل الأرض مملوكة للدولة، ويتم التنفيذ خلال فترة زمنية لا تزيد على عامين.

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مطورون: هذه مطالبنا

قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن نجاح مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى يتطلب أن يتم تقييم سعر الأرض بسعر عادل غير مبالغ فيه، لأن ذلك هو العامل الحاسم فى قدرة المطور على تنفيذ الوحدات، مقترحا ألا تزيد قيمة الأرض على تكلفة المرافق، مضيفا أنه يجب أيضا أن يتم دعم المشترين لتحسين قدراتهم على شراء الوحدات، حيث أبدى صندوق النقد الدولى استعداده لدعم القطاع الخاص فى تنفيذ الوحدات، ودعم فائدة التمويل العقارى لتصل إلى 5% فقط، ويكون القسط فى متناول المشتري.

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة طرحت مبادرة لتنفيذ وحدات بالشراكة مع وزارة الإسكان لمحدودى الدخل مقابل حصول المطورين على أراض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط في عام 2015، ولاقت تلك المبادرة صدى ورغبة حقيقية من قبل قطاع عريض من الشركات العقارية للمشاركة بها.

وتابع: «إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وخلق آلية للتعاون بينه وبين الدولة يسهم في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل وإزالة الأعباء عن كاهل الدولة في تلبية احتياجات تلك الشرائح».

وكشف بدر الدين أنه تمت الموافقة على إمكانية رفع الكثافة السكانية والنسب البنائية للفدان ليتم إتاحة تنفيذ وحدات أكثر بأسعار أقل، لافتا إلى أنه عرض مقترحات أخرى بخلاف المبادرة خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان مع أعضاء بعثة البنك الدولي وعدد من المطورين العقاريين، ولاقت إشادة كبرى من أعضاء بعثة البنك الدولى في ذلك الصدد، منها أن يتم في مشروعات الإسكان المتوسط تخصيص الأراضي للمطورين دون مقابل، ويقوم المطور ببناء الوحدات وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الأرض على الوحدة، على أن يتم سداد قيمة الأرض من العميل في صورة أقساط على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الأرض والمرافق بإجراءات ميسرة للعملاء، كما يتم إزالة عبء البناء عن كاهلها.

مجلس الوزراء يوافق

كان مجلس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق مبادرة شعبة الاستثمار العقارى ونصت على أنه "في حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها وحدات إسكان اجتماعى مملوكة للدولة ويتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بما يعادل 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد على العامين".

ذكريات سيئة

خلّفت مشاركة عدد من المطورين العقاريين في مشروع إسكان مبارك للشباب، ذكرى سيئة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بسبب حصول المطورين على مساحات كبيرة من الأراضي بأسعار رمزية مقابل وحدات بمساحة 63 مترا بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، خلال مدة محددة، إلا أن كثيرا منهم لم يلتزم لا بمواعيد التنفيذ والطرح للبيع، أو بالأسعار، ووقفت وزارة الإسكان مكتوفة الأيدي أمامهم.