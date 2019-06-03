جريمة

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
وأكد وزير الداخلية ثقته الكاملة في اكتساب طلاب كلية الشرطة المهارات المطلوبة التي تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بكفاءة عالية. تأتي الزيارة في إطار حرص اللواء محمود توفيق بشكل مستمر على إجراء زيارات تفقدية لكلية الشرطة، والاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، والاطلاع على المناهج
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ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

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سقوط 19 تاجر مخدرات في قبضة أمن الجيزة

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مباحث التموين تضبط 105 قضايا في الجيزة

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