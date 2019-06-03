كيف سيرد تجمع المهنيين السودانيين على فض الاعتصام؟

بعد فض اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى الدخول في عصيان مدني لحين رحيل المجلس العسكري الانتقالي

تحرير:أحمد سليمان ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

السودان

في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قامت قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة المدنية وقوات التدخل السريع بفض اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات المصابين، بالإضافة إلى مقتل نحو 13 متظاهرا على الأقل. تبرير المجلس العسكري الانتقالي الهجوم على المعتصمين، بأنه جاء لتطهير إحدى البؤر الإجرامية بمحيط الاعتصام، وتأكيده أن ساحة الاعتصام مفتوحة للمعتصمين مرة أخرى، لم يكن كافيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، التي أكدت في سلسلة من البيانات تصعيد موقفها ضد المجلس العسكري.

حيث أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير "بيان مشترك رقم 2" على الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين على "فيسبوك"، أعلنت فيه "وقف التفاوض مع المجلس الانقلابي والدعوة للعصيان المدني". وقال البيان إن قوى الحرية والتغيير تتابع "تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة، وفى هذا الصدد إذ نعلن أننا حسب الإحصاءات