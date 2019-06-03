فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

تحرير:بيتر مجدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
بدل الحدوتة 3
بدل الحدوتة 3
في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.
والدا لولي المزيفان، سيعلمانها «التسول»، وكيف تحصل على عطف الناس قبل أموالهم، بينما جلس جيمي وموستا على المقهى وسُرقت ملابسهما في حارة الحرامية، ينتظران الاطمئنان على لولي. ينقذ جيمي لولي قبل أن تمضي على شيكات، وقبل أن يبيعوا أعضاءها، وتكتشف من محصل الكهرباء أنهما ليسا والديها، ويلتقيان
اقرأ المزيد
حرب يونيو 1967

السيد الغضبان يكشف أسراره الإذاعية في «أثير العمر»

تحاور الإعلامية منى سلمان، الإذاعي السيد الغضبان مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية وقت حرب يونيو 1967، في برنامجها "أثير العمر"، وتنشر الحلقة على عدة أجزاء تباعا من خلال صفحة "أصوات أون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويتحدث الغضبان خلال اللقاء حول الدور المؤثر وأحيانا الموجه الذي لعبته الإذاعة المصرية في تواريخ مفصلية لمصر وأمتها، خاصة التواريخ التي كانت وما زالت تثير الجدل وغبار المعارك الفكرية والسياسية التي انتقلت من صفحات الكتب والجرائد في السابق إلى صفحات الشبكات الاجتماعية حاليا.
بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. جيمي سيطر على سكان المزرعة بالتليفون

شهدت الحلقة 26 من مسلسل بدل الحدوتة 3 ظهور الفنانة سماح أنور، باعتبارها سيدة أعمال تراقب لولي (دنيا سمير غانم) التي تعيش مع الخدم في مزرعة البطاطس، وتعتمد على مهندس كمبيوتر (عمرو وهبة)، الذي لا ينفذ ما تطلبه منه، في مشاهد مضحكة بين الثنائي. بينما على الجهة الأخرى، اكتشف خدم لولي أن العالم لم ينته، ويريدون الخروج، وحاول جيمي (هشام ماجد) السيطرة عليهم، فمنح أشجان (شيماء سيف) هاتفا ذكيا وأنشأ لها حسابا على «فيسبوك» والدادة (لبنى محمود) لمشاهدة المسلسلات التركي المدبلجة، وكلينتون (هاتف ذكي) يتحدث فيه مع (سيري)، ليستطيع الخروج من المزرعة.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. عودة لولي وجيمي لمزرعة البطاطس

في الحلقة 25 من مسلسل بدل الحدوتة 3، وصلت لولي (دنيا سمير غانم) بطلة الحدوتة الثالثة إلى السجل المدني للبحث عن والدها ووالدتها اللذين اختفيا منذ 20 عاما خلال طريقهما لمزرعة البطاطس للاحتماء من نهاية العالم، لكن لولي التي تعيش من نهاية التسعينيات في المزرعة معتقدة أن العالم انتهى، خرجت مع جيمي (هشام ماجد) الذي دخل المزرعة صدفة ليخبئ أموالا سرقها من المعلم الكموني (محمد ثروت)، وبعدما تاهت من جيمي في موقف عبود، لتصل بالصدفة إلى السجل المدني وتبدأ رحلة البحث داخل المصلحة الحكومية عن والديها.
فريق-عمل-مسلسل-دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. «لولي» تبحث عن والدها في موقف عبود

يبدو أن التشويق وعدم توقع الأحداث هو عنوان الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3»، الذي تنافس به دنيا سمير غانم هذا العام، وهو عبارة عن 3 قصص مختلفة، ويشاركها في بطولة الحدوتة الثالثة النجم هشام ماجد، حيث هربت «لولي» من مزرعة البطاطس التي تعيش فيها مع خدمها بصحبة «جيمي»، لتبحث عن والدها، وعندما وصلا إلى «موقف عبود» أصابها الذهول من الزحام، وطلبت من «جيمي» أن يبحث كل منهما عن والدها في جزء من الموقف قبل أن يصدمها بأن الموقف ليس مصر، وبدأت أحداث الحلقة تتوالى.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. «لولي» هربت من مزرعة البطاطس مع جيمي

في ثاني حلقات الحدوتة الثالثة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم، هربت «لولي» الشخصية التي تلعبها دنيا في هذه الحدوتة مع «جيمي» ويلعب دوره النجم هشام ماجد، شريكها في البطولة، من مزرعة البطاطس التي عاشت فيها مع خدم أسرتها لمدة 20 سنة من التسعينيات اعتقادًا منها أن العالم سينتهي، وعاشت «لولي» تخاف الخروج من المزرعة تحسبا لهجوم كائن خرافي هو «البعبعون»، وعقدت اتفاقا مع جيمي بعد أن خبأت حقيبة الأموال التي معه بأن يجد لها والدها مقابل إعادتها إليه، وفي النهاية استطاعت أن تهرب معه في السيارة لتكتشف أن العالم لم ينتهِ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org