بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

تحرير:بيتر مجدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

بدل الحدوتة 3

في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.

والدا لولي المزيفان، سيعلمانها «التسول»، وكيف تحصل على عطف الناس قبل أموالهم، بينما جلس جيمي وموستا على المقهى وسُرقت ملابسهما في حارة الحرامية، ينتظران الاطمئنان على لولي. ينقذ جيمي لولي قبل أن تمضي على شيكات، وقبل أن يبيعوا أعضاءها، وتكتشف من محصل الكهرباء أنهما ليسا والديها، ويلتقيان