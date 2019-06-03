سمير غانم وهنيدي وأنغام نجوم حفلات العيد في المملكة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

حفلة غنائية في السعودية

للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون سكانها وزوارها على موعد مع باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية، التي تتخللها عروض نوعية تقام خلال فترة عيد الفطر المبارك بنحو 300 فعالية ترفيهية وفولكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتنتعش خشبات المسارح في مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربي، يتقدمهم النجم سمير غانم في سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدي وأحمد بدير، وطارق العلي، وفايز المالكي.

وتشمل العروض مسرحيات وحفلات غنائية وفعاليات فنية، مثل "أوكسترا من الستين للحين"، والفن الكوري والفن الأوروبي، بينما سيكون العالم الافتراضي حاضراً في موسم العيد عبر الألعاب الإلكترونية. كما تشهد احتفالات العيد بالمملكة عروض "شادو لاند" و"اليشا كير"، و"أوركسترا هاربيوتر لا فيرتا"، وغيرها من الفعاليات