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سمير غانم وهنيدي وأنغام نجوم حفلات العيد في المملكة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
حفلة غنائية في السعودية
حفلة غنائية في السعودية
للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون سكانها وزوارها على موعد مع باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية، التي تتخللها عروض نوعية تقام خلال فترة عيد الفطر المبارك بنحو 300 فعالية ترفيهية وفولكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتنتعش خشبات المسارح في مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربي، يتقدمهم النجم سمير غانم في سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدي وأحمد بدير، وطارق العلي، وفايز المالكي.
وتشمل العروض مسرحيات وحفلات غنائية وفعاليات فنية، مثل "أوكسترا من الستين للحين"، والفن الكوري والفن الأوروبي، بينما سيكون العالم الافتراضي حاضراً في موسم العيد عبر الألعاب الإلكترونية. كما تشهد احتفالات العيد بالمملكة عروض "شادو لاند" و"اليشا كير"، و"أوركسترا هاربيوتر لا فيرتا"، وغيرها من الفعاليات
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انغام

أنغام تطمئن جمهورها: وعكة بسيطة وأنا بخير (فيديو)

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على صحتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من بروفات حفل عيد الفطر بدولة الكويت، وعلّقت قائلةً: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، وكانت قد نشرت أنغام أمس الأحد، صورة أثناء تلقيها العلاج من داخل إحدى المستشفيات، ولم تفصح عن أي تفاصيل، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.
شيرين-عبد-الوهاب

الموسيقيين توضح أسباب إلغاء قرار إيقاف شيرين

أصدرت نقابة الموسيقيين التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قرارًت بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر، وذلك بعدما اتُهمت بالإساءة لمصر في حفلها بدولة البحرين، مارس الماضي، حيث قالت: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".
شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

«الحدوتة 3» بدأت بـغنوة للأطفال وديكورات غربية

منذ الحدوتة الأولى في مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تنافس به دنيا سمير غانم في شهر رمضان هذا العام، والديكورات والإضاءة لها طابع مميز ومختلف في حلقات المسلسل، ثم جاءت الحدوتة الثالثة ليتأكد هذا بوجود يدكورات على النمط الغربي، في المنزل الذي تعيش فيه «لولي» الشخصية الرئيسية بمزرعة بطاطس، هاجرت إليها منذ 20 عاما ولا تعرف شيئا عن الحياة خارجها مع الخدم الخاص بأسرته، بعد أن توفي والداها في حادثة سيارة خلال طريقهم للمزرعة خوفا من ناهية العالم، والمميز في الحدوتة الثالثة هو ظهور النجم «هشام ماجد» كبطل للحدوتة التي لم يكتب اسم أبطالها على «التتر».
الأمير-الوليد-بن-خالد-بن-طلال

من «الأمير النائم» الذي تطلب أحلام الدعاء له؟

منذ 14 عامًا، وفي العاصمة البريطانية لندن، كان الأمير السعودي وليد بن خالد ينطلق بسيارته مسرعًا كما اعتاد دائمًا القيادة بهذا الشكل، لكنه لم يكن في نزهة في الأراضي الإنجليزية، بل كان من طلبة الكلية العسكرية هناك، إلا أن تهوره قاده إلى مصير مجهول، حيث وقع له حادث، أصيب على أثره بـ«موت دماغي»، ومنذ ذلك الحين وهو على الفراش في غيبوبة بأحد المستشفيات في الرياض. أمس، نشرت الأميرة ريما بنت طلال، مقطع فيديو يُظهر قيام الأمير النائم بتحريك رأسه من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى والعكس، ليحيي الآمال لدى أسرته والسعوديين بأن يستيقظ من سُباته العميق.
احمد-عز

أحمد عز يرد على هنيدي وأحمد فهمي: أنا أحلى بالحجاب

أمس مازح الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد فهمي، بنشر صورة للأخير من مسلسله "الواد سيد الشحات"، الذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي ظهر فيها "فهمي" وهو يرتدي زيا رياضيا نسائيا، إضافة إلى الحجاب، وعلق: "مبروووك يا فهمي، أحلى كتير في الحجاب، المهم يكون عن اقتناع"، ليرد عليه "فهمي" في التعليقات قائلًا: "يعني ماباركتليش على المسلسل وبتباركلي على الحجاب"، ويجيبه هنيدي مازحًا: "لا ثواني إنت عامل مسلسل؟".
محمد هنيدى

«هنيدي» لـ«أحمد فهمي»: مبروك على الحجاب

يشتهر الممثل الكوميدي محمد هنيدي بمزاحه المتواصل على مواقع السوشيال ميديا، وهو ما جعله من أقرب النجوم إلى قلب الجمهور عبر وسائل التوصل الاجتماعي، بسبب إفيهاته، ونكاته المتواصلة مع زملائه من الوسط الفني، وهذه المرة كانت الضحية الممثل أحمد فهمي، بطل مسلسل "الواد سيد الشحات"، إذ استغل "هنيدي" أحد المشاهد التي يظهر فيها "فهمي" مرتديًا حجابا، وأخذ هذه الصورة لينشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مصحوبًا بتعليق: "مبرووك يا فهمي.. أحلى كتير في الحجاب.. المهم يكون عن اقتناع".
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