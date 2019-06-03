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نائب يطالب بحظر السجائر الإلكترونية في مصر

تحرير:أحمد جاد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
السيجارة الإلكترونية - صورة أرشيفية
السيجارة الإلكترونية - صورة أرشيفية
شن طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على السجائر الإلكترونية وصناعها، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الإثنين، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطورة السجائر الإلكترونية التي انتشرت كمحاولة للاقلاع عن التدخين، مطالبا بشن حملات توعية ضد أخطارها وزيادة الضرائب عليها لحد من انتشارها، إذ أن انتشار السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة، أدى إلى زيادة معدل التدخين بين المراهقين، ما دفع دولة مثل أمريكا إلى حظر هذا النوع ذو النكهات، مطالبا بتطبيق الأمر نفسه في مصر، حفاظا على صحة الأطفال والمراهقين وحتى الكبار.
وذكر متولي أن الدراسات توصلت إلى أن السجائر الإلكترونية أحيانا لا تساعد المدخن كما هو متعارف عليه، بل قد تدفعه إلى تدخين السجائر التقليدية، إذ أن 30% من مدخني السجائر الإلكترونية يعودون إلى تدخين السجائر التقليدية، بالإضافة إلى أضرارها المحتملة التي لا تقل خطورة عن أضرار السجائر التقليدية. وأعلنت منظمة
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نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
طلاب-الثانوية-العامة

الثانوية العامة: إجراءات جديدة لمكافحة الغش

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659 ألفا و253 طالبا في 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة.
طلاب-ثانوية-عامة

«الثانوية العامة» تطبق إجراء لأول مرة في الامتحانات

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءً جديدا هذا العام بهدف ضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، التي ستنطلق يوم 8 يونيو الجاري، ولضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق.
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طارق شوقي يعلن موعد ظهور نتائج امتحانات أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي هام عقب إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة تصحيح امتحان أولى ثانوي بالتفصيل في جميع المواد، متابعا: "إحنا مش بنام عشان نطمن أبناءنا الطلاب ونطمئن على مصلحتهم".
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بلاغ من «الأعلى للإعلام» ضد رئيس الزمالك

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس نادي الزمالك، بتوجيه اتهامات وصفها بـ"المرسلة" إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند، في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك، كما يتضمن البلاغ، اتهام رئيس الزمالك بتحريض الجماهير واستغلال شعبية نادي الزمالك في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة، وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.
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لماذا ترفض الصحة مخصصاتها في موازنة 2020؟

«يا تعدلوا قانون التأمين الصحى يا تعدلوا الميزانية» هكذا أبدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، رفضها للمخصصات المالية لوزارة الصحة في موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل. وأكدت الدكتورة هالة زايد خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن وزارة الصحة طلبت 96 مليار جنيه لميزانيتها للعام المالي الجديد، لكن وزارة المالية اعتمدت 63 مليار جنيه فقط على الرغم من حاجة الوزارة إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، للصرف على بنود محددة تعاني من العجز الشديد في الموارد.
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بيان عاجل بشأن «بيزنس الأغذية الفاسدة»

تقدمت الدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الأربعاء، إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصليحي، بشأن "بيزنس الأغذية الفاسدة"، بعد تزايد حجم المضبوط من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وخطورتها على صحة المصريين، قائلة: "من وقت لآخر تطالعنا الصحف والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضبط أغذية فاسدة في كبرى المطاعم والمحلات، وبات الأمر بات خطير جدا، فى ظل تسابق بعض أصحاب المطاعم ومصانع المأكولات على جمع المال بأي وسيلة، حتى وإن كانت على حساب المواطنين".
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البترول: هدفنا دعم احتياطي الثروة المعدنية

قال الدكتور سيد أبو لبن مدير عام التخطيط بالهيئة العامة للثروة المعدنية، إن دور هيئة الثروة المعدنية منح التراخيص للمستثمرين في مجال التعدين والإشراف الفني على المناجم والمحاجر، وعمل شراكة مع شركات عاملة في مجال التعدين لتحقيق القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من الثروات التعدينية، واستغلال عدد من المواقع التعدينية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك في خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية للعام المقبل تتمثل في دعم احتياطيات مصر من الثروة المعدنية من خلال القيمة المضافة للثروات التعدينية.
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