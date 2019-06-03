مدرب أوغندا: أرشح السنغال للفوز بأمم إفريقيا 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

ديسابر

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي ومدرب منتخب أوغندا الحالي وفريق النادي الإسماعيلي الأسبق، أنه وضع خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستقام في مصر، وقال ديسابر، في تصريحات لموقع "جول" العالمي: "أعرف منتخب مصر جيدا خاصة محمد صلاح، هو واحد من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة ولديه القابلية لأن يكون مصنفا ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وسيكون لدينا خطة لإيقافه في مباراتنا ضد مصر".

وأكد ديسابر أن "اللعب أمام مصر هو لحظة رائعة لأنها البلد المضيف وأيضا بسبب تواجد الجماهير بكثافة خلال مباراتنا معهم، وسوف تضع تلك الجماهير ضغطا كبيرا عليهم وسوف نحاول اقتناص النقاط الثلاث في أول مباراتين قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة". وواصل المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأنه يعرف مصر جيدا لأنه عمل