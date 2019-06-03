رياضة

مدرب أوغندا: أرشح السنغال للفوز بأمم إفريقيا 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
ديسابر
ديسابر
كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي ومدرب منتخب أوغندا الحالي وفريق النادي الإسماعيلي الأسبق، أنه وضع خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستقام في مصر، وقال ديسابر، في تصريحات لموقع "جول" العالمي: "أعرف منتخب مصر جيدا خاصة محمد صلاح، هو واحد من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة ولديه القابلية لأن يكون مصنفا ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وسيكون لدينا خطة لإيقافه في مباراتنا ضد مصر".
وأكد ديسابر أن "اللعب أمام مصر هو لحظة رائعة لأنها البلد المضيف وأيضا بسبب تواجد الجماهير بكثافة خلال مباراتنا معهم، وسوف تضع تلك الجماهير ضغطا كبيرا عليهم وسوف نحاول اقتناص النقاط الثلاث في أول مباراتين قبل مواجهة مصر في الجولة الأخيرة". وواصل المدير الفني الفرنسي تصريحاته بأنه يعرف مصر جيدا لأنه عمل
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«الصحة» تكشف استعداداتها لكأس الأمم الإفريقية

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، مؤكدة أنه يجري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.
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مدبولي يتفقد ملاعب القاهرة قبل أمم إفريقيا 2019

تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وذلك في استاد الدفاع الجوي وملعب السلام، لبحث الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، جاء ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للخطة المكثفة التي تبنتها الحكومة لإنجاز تجهيز الملاعب التي وقع عليها الاختيار من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر، ويتابع مدبولي، على أرض الواقع، الأعمال الجارية لتجهيز أرضية الملاعب، وتجهيزها وفق أحدث النظم العالمية، كما تعرف على سير خطى تجديد جميع مكونات الملعب.
أشرف توفيق

أشرف توفيق مدربًا لسلة الأهلي.. والغنام مديرا إداريا

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي أنهى الاتفاق مع أشرف توفيق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، خلال الموسم الجديد، موضحًا أن الساعات الماضية شهدت الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بعد موافقة «توفيق» وترحيبه بشدة بالعودة لتدريب الفريق مبديا سعادته بالعودة إلى بيته من جديد، وأشار إلى أن التعاقد مع توفيق، جاء في ظل ما يتمتع به من قدرات كبيرة، وفي إطار السعي نحو المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجديد.
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صلاح-الإحتفال

بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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محمد صلاح.. الفرعون الذي حول لحظات الألم إلى إنجازات

قاد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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رونالدو: محمد صلاح صانع المتعة في الكرة الإنجليزية

كشف الهداف البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة"، رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، أن قدرات الدولي المصرى محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى رائعة تؤهله لكي يصبح أسطورة كروية، حيث أكد رونالدو، فى تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، "هناك العديد من اللاعبين أحب مشاهدتهم، والاستمتاع بقدراتهم الفنية والتهديفية، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذى لن يأتى لاعب مثله خلال الـ20 أو الـ30 عامًا المقبلة، وهناك أيضًا محمد صلاح ونيمار وهازارد وكيليان مبابى".
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«ذا صن»: محمد صلاح يهدد عرش الكاميرون في أمم إفريقيا

نشرت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، تقريرًا بشأن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدة أن الفرعون المصري سيكون له تهديد قوي على المنتخب الكاميروني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري. وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن منتخب الكاميرون يأمل في الاحتفاظ بلقبه الإفريقي الثاني على التوالي حيث سبق له الحصول على تلك البطولة في النسخة الأخيرة عام 2017 وكان المنتخب الوطني المصري الطرف الثاني في المباراة النهائية.
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