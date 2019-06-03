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نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

تحرير:أحمد جاد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
مريضة - صورة أرشيفية
مريضة - صورة أرشيفية
طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
وأوضح قلدس أن نقص التمريض بالمستشفى يزيد من معاناة المرضى، فلا يجد المريض من يرعاه وتتأخر الخدمة الطبية بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الضغط على العدد القليل من الممرضات المتواجدين بالمستشفى.اقرأ أيضا| الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»يذكر أنه بسبب مشكلة نقص التمريض فهناك مستشفيات معطلة، وحضانات مرفوعة
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السيجارة-الالكترونية

نائب يطالب بحظر السجائر الإلكترونية في مصر

شن طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على السجائر الإلكترونية وصناعها، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الإثنين، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطورة السجائر الإلكترونية التي انتشرت كمحاولة للاقلاع عن التدخين، مطالبا بشن حملات توعية ضد أخطارها وزيادة الضرائب عليها لحد من انتشارها، إذ أن انتشار السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة، أدى إلى زيادة معدل التدخين بين المراهقين، ما دفع دولة مثل أمريكا إلى حظر هذا النوع ذو النكهات، مطالبا بتطبيق الأمر نفسه في مصر، حفاظا على صحة الأطفال والمراهقين وحتى الكبار.
طلاب-الثانوية-العامة

الثانوية العامة: إجراءات جديدة لمكافحة الغش

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659 ألفا و253 طالبا في 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة.
طلاب-ثانوية-عامة

«الثانوية العامة» تطبق إجراء لأول مرة في الامتحانات

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءً جديدا هذا العام بهدف ضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، التي ستنطلق يوم 8 يونيو الجاري، ولضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق.
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طارق شوقي يعلن موعد ظهور نتائج امتحانات أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي هام عقب إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة تصحيح امتحان أولى ثانوي بالتفصيل في جميع المواد، متابعا: "إحنا مش بنام عشان نطمن أبناءنا الطلاب ونطمئن على مصلحتهم".
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وزيرة-الصحة

بيان عاجل لوزيرة الصحة بسبب إهمال مستشفى طهطا

تقدم خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب الإهمال في مستشفى طهطا العام بسوهاج وعدم استقبالها شاب مصاب بحروق، ما أدى إلى وفاته، قائلا إن المستشفى رفض علاج الشاب ولم يتم اتخاذ الإجراءات والإسعافات المطلوبة، وتم تركه يذهب من المستشفى دون سرير حامل أو سيارة إسعاف، أو تقديم أي إسعافات أولية له مما أدى إلى وفاته، مطالبا بالتحقيق في ما حدث ومحاسبة المهملين والمقصرين في عملهم.
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مبادرات الرئيس السيسي الصحية في اجتماع بالاتحادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الإفريقية.
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«إهمال تفتيش الصيدليات» في طلب إحاطة لوزيرة الصحة

شن النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، هجوما حادا على وزيرة الصحة بشأن عدم التفتيش على الصيدليات، حيث أعلن النائب اليوم تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تراخي إدارات التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في قيامها بالتفتيش الدوري على الصيدليات. وأشار فواد إلى انتشار "الصيدليات الورقية" وهي صيدليات مرخصة ومستوفية لكافة الشروط، إلا أنه يعمل بها ويديرها غير الصيادلة من المساعدين والعمال، وذلك بسبب انتشار نظام الشراكة والاستثمار بين رأس المال من غير الصيادلة وبعض الصيادلة.
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وزيرة الصحة: الدولة مبتديش فلوس عشان الصيانة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن توفير الموارد المالية اللازمة لمشروعات الصحة في مصر تواجه مشكلات عديدة، قائلة: "بنروح نبوس راس ده يدينا فلوس، عشان كده قلنا المستشفيات النموذجية هي الحل، لأنها مستشفيات لا نبنيها بل بنشغلها بعقد صيانة وتدريب"، جاء ذلك ردا على حديث النائب مصطفى سالم، الذي اشتكي من تدني رعاية الوزارة لأحد مرضى القلب الذى حصل على قرار علاج على نفقة الدولة وتم تحويله من مستشفى إلى أخرى، لتقول الوزيرة معقبة على حديث النائب البرلمانى: "هذه حالة فردية".
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