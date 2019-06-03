مدبولي يتفقد ملاعب القاهرة قبل أمم إفريقيا 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

مصطفى مدبولي

تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وذلك في استاد الدفاع الجوي وملعب السلام، لبحث الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، جاء ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للخطة المكثفة التي تبنتها الحكومة لإنجاز تجهيز الملاعب التي وقع عليها الاختيار من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر، ويتابع مدبولي، على أرض الواقع، الأعمال الجارية لتجهيز أرضية الملاعب، وتجهيزها وفق أحدث النظم العالمية، كما تعرف على سير خطى تجديد جميع مكونات الملعب.

كما تفقد رئيس الوزراء التراك حول أرضية الملعب، وأعمال تحديث كراسي مدرجات الجماهير، وكبائن المعلقين، وغرف تبديل الملابس، وجميع بوابات ومداخل ومخارج الاستاد لكي يخرج تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية بأفضل شكل يليق بتاريخ وعظمة جمهورية مصر العربية. كما شملت جولة مدبولي تفقد المقصورات الرئيسية التي من المنتظر