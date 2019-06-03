رياضة

مدبولي يتفقد ملاعب القاهرة قبل أمم إفريقيا 2019

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وذلك في استاد الدفاع الجوي وملعب السلام، لبحث الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، جاء ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للخطة المكثفة التي تبنتها الحكومة لإنجاز تجهيز الملاعب التي وقع عليها الاختيار من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر، ويتابع مدبولي، على أرض الواقع، الأعمال الجارية لتجهيز أرضية الملاعب، وتجهيزها وفق أحدث النظم العالمية، كما تعرف على سير خطى تجديد جميع مكونات الملعب.
كما تفقد رئيس الوزراء التراك حول أرضية الملعب، وأعمال تحديث كراسي مدرجات الجماهير، وكبائن المعلقين، وغرف تبديل الملابس، وجميع بوابات ومداخل ومخارج الاستاد لكي يخرج تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية بأفضل شكل يليق بتاريخ وعظمة جمهورية مصر العربية. كما شملت جولة مدبولي تفقد المقصورات الرئيسية التي من المنتظر
اقرأ المزيد
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«الصحة» تكشف استعداداتها لكأس الأمم الإفريقية

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، مؤكدة أنه يجري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.
ديسابر (2)

مدرب أوغندا: أرشح السنغال للفوز بأمم إفريقيا 2019

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي ومدرب منتخب أوغندا الحالي وفريق النادي الإسماعيلي الأسبق، أنه وضع خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستقام في مصر، وقال ديسابر، في تصريحات لموقع "جول" العالمي: "أعرف منتخب مصر جيدا خاصة محمد صلاح، هو واحد من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة ولديه القابلية لأن يكون مصنفا ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وسيكون لدينا خطة لإيقافه في مباراتنا ضد مصر".
أشرف توفيق

أشرف توفيق مدربًا لسلة الأهلي.. والغنام مديرا إداريا

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي أنهى الاتفاق مع أشرف توفيق، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالقلعة الحمراء، خلال الموسم الجديد، موضحًا أن الساعات الماضية شهدت الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد بعد موافقة «توفيق» وترحيبه بشدة بالعودة لتدريب الفريق مبديا سعادته بالعودة إلى بيته من جديد، وأشار إلى أن التعاقد مع توفيق، جاء في ظل ما يتمتع به من قدرات كبيرة، وفي إطار السعي نحو المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيراميدز 2019 (2)

صدام ناري بين بيراميدز ووادي دجلة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على استاد بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، أحرز هدف وادي دجلة حينها إبراهيما نداي، فيما أحرز هدف بيراميدز السيد سالم (هدف في مرماه)، وكان يدرب بيراميدز حينها حسام حسن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org