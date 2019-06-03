جريمة

قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م
جانب من الشحنة المهربة
جانب من الشحنة المهربة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.
وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس مباحث شرطة الميناء لتفتيش الحاويات، وأسفر عن ضبط 5 آلاف كرتونة تحتوي على 4 ملايين و500 ألف عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأشكال والأنواع مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق، داخل رسالة "كبيرتات صوديوم" قادمة من دولة الصين، بالمخالفة القانونية
اقرأ المزيد
جثة

جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة ‎ (2)

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
اصابة-مستشار-بمحكمة-دمنهور (1)

إصابة مستشار و4 مهندسين في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

أصيب مستشار بمحكمة دمنهور و4 مهندسين بشركة كهرباء البحيرة، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة دوبل كابينة تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال بدمنهور على الطريق الزراعي السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث بين سيارتين.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

ضبط مصنع مستحضرات تجميل «مزورة» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مصنع غير مرخص لمستحضرات التجميل في الإسكندرية، يستخدم علامات تجارية مملوكة للغير. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بورود معلومات وتحريات مؤكدة بقيام مسؤولين عن مصنع لمستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الغش التجارى وتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات، ووضع علامات تجارية عليها.
حشيش

الداخلية تحبط ترويج 125 طربة حشيش وتضبط 179 متهما

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى، وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزي المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 169 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 179 متهما.
قتل

عراقي يذبح ربة منزل وطفلها: فسخت الخطوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة "ف. م"، ربة منزل، وطفلها "ع. ا"، 11 سنة، بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تم تحديد القاتل ويدعي "ع. ن"، 29 سنة، بدون عمل، ويحمل الجنسية العراقية. بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة المنتزه أول، بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما، بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
طعن-بالسكين

عراقي يذبح ربة منزل وطفلها «فسخت خطوبتهما» في ميامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة المجني عليها "ف.م. ع - ربة منزل" وطفلها "ع. ال.أ - 11 سنة" بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تم تحديد هوية القاتل ويدعى "ع.ن - 29 سنة" بدون عمل ويحمل الجنسية العراقية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org