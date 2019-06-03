قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٥ م

جانب من الشحنة المهربة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.

وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة تحت إشراف رئيس مباحث شرطة الميناء لتفتيش الحاويات، وأسفر عن ضبط 5 آلاف كرتونة تحتوي على 4 ملايين و500 ألف عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأشكال والأنواع مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق، داخل رسالة "كبيرتات صوديوم" قادمة من دولة الصين، بالمخالفة القانونية