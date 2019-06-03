البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

البنك المركزي - صورة أرشيفية

أصدر البنك المركزي، اليوم الإثنين، بيانا، أعلن فيه عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 57 مليون دولار. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي، في بيان له، أمس الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.وذكر البنك أن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما