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البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
أصدر البنك المركزي، اليوم الإثنين، بيانا، أعلن فيه عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 57 مليون دولار. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي، في بيان له، أمس الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.وذكر البنك أن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما
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سبائك ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 613 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
أسعار-الفائدة (2)

هذه الأسباب تدفع الجنيه للاستقرار أمام الدولار

توقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بأكثر من 115 قرشا منذ بداية عام 2019، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وزير-المالية -محمد-معيط

للتيسير على الممولين| المالية تعدل لائحة ضريبة الدخل

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى، بما يسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم. وتضمنت التعديلات إلزام شركات الأشخاص بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولى ضريبة الدخل"، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية الخاصة به.
الدولار

3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
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البنك-المركزى

«المركزي» يسدد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي

أعلن البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

«تهجير بالكرنك وبيع حصة ظهر».. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية، وسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، وإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى "غزوة بدر" بالمساجد للمرة الأولى".
مكاينة-صراف-الى ATM

حقيقة صرف ماكينات «ATM» ورقا أبيض بدلا من النقود

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ"ATM" ورقا أبيض بدلاً من النقود، مُشدداً على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأي عُملة غير رسمية، وأنه في حالة اكتشاف الماكينة أي ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
البنك-المركزى

حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
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