«الصحة» تكشف استعداداتها لكأس الأمم الإفريقية

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

هالة زايد

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، مؤكدة أنه يجري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.

كما جاء في البيان أنه سيتم تأمين مباراة الافتتاح بـ41 سيارة إسعاف مجهزة ومتمركزة داخل وخارج محيط استاد القاهرة، كما سيتم تأمين المشجعين طبيا من خلال نشر 11 فريقا طبيا وسط مدرجات المشجعين، إذ يتكون كل فريق من ثلاثة "أخصائين خدمات إسعافية" لسرعة التدخل في حال حدوث أي حالة مرضية. وأكدت الوزارة أنه تم