أطباء السودان: جثث لمحتجين تطفو على النيل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

السودان

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن وجود لجثث لبعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة، صباح اليوم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد من شهود العيان قالوا إن ثوارا سقطوا شهداءً في ميدان الاعتصام وتم التخلص منهم بإلقائهم في النيل، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. لكن لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هذه الجثث تعود للمعتصمين بعد فض الاعتصام اليوم، إذ أن الجثة -بحسب أطباء شرعيين- تحتاج من يومين إلى 3 أيام لتطفو فوق سطح المياه.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل،