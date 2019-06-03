الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

الباجي قائد السبسي رئيس تونس

تطبق دولة تونس، قانون الطوارئ منذ عام 2015، واليوم الإثنين، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن قراره مد حالة الطوارئ على كامل الأراضي التونسية لمدة شهر آخر، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وفي هذا الشأن أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا قالت فيه إن القرار صدر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. وكان رئيس تونس قد حث البرلمان، في شهر مارس الماضي، على اتخاذ خطوات سريعة نحو التصديق على مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ، تم تقديمه للبرلمان منذ يناير الماضي.

لكن تم مواجهة بمد الطوارئ - التي يتم إعلانها في تونس استنادا إلى مرسوم صدر عام 1978- طلب السبسي باعتراضات كبيرة من قبل منظمات المجتمع المدني.وتم فرض حالة الطوارئ في تونس، منذ عام 2015، بسبب هجوم استهدف سيارة تابعة لقوات أمن الرئاسة في العاصمة تونس، كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين في