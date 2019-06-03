سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
الباجي قائد السبسي رئيس تونس
الباجي قائد السبسي رئيس تونس
تطبق دولة تونس، قانون الطوارئ منذ عام 2015، واليوم الإثنين، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن قراره مد حالة الطوارئ على كامل الأراضي التونسية لمدة شهر آخر، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وفي هذا الشأن أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا قالت فيه إن القرار صدر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. وكان رئيس تونس قد حث البرلمان، في شهر مارس الماضي، على اتخاذ خطوات سريعة نحو التصديق على مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ، تم تقديمه للبرلمان منذ يناير الماضي.
لكن تم مواجهة بمد الطوارئ - التي يتم إعلانها في تونس استنادا إلى مرسوم صدر عام 1978- طلب السبسي باعتراضات كبيرة من قبل منظمات المجتمع المدني.وتم فرض حالة الطوارئ في تونس، منذ عام 2015، بسبب هجوم استهدف سيارة تابعة لقوات أمن الرئاسة في العاصمة تونس، كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين في
اقرأ المزيد
مظاهرات-في-السودان (4)

أطباء السودان: جثث لمحتجين تطفو على النيل

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن وجود لجثث لبعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة، صباح اليوم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد من شهود العيان قالوا إن ثوارا سقطوا شهداءً في ميدان الاعتصام وتم التخلص منهم بإلقائهم في النيل، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. لكن لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هذه الجثث تعود للمعتصمين بعد فض الاعتصام اليوم، إذ أن الجثة -بحسب أطباء شرعيين- تحتاج من يومين إلى 3 أيام لتطفو فوق سطح المياه.
فض-اعتصام-السودان-صور-من-مواقع-التواصل-الاجتماعى (2)

كيف سيرد تجمع المهنيين السودانيين على فض الاعتصام؟

في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قامت قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة المدنية وقوات التدخل السريع بفض اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات المصابين، بالإضافة إلى مقتل نحو 13 متظاهرا على الأقل. تبرير المجلس العسكري الانتقالي الهجوم على المعتصمين، بأنه جاء لتطهير إحدى البؤر الإجرامية بمحيط الاعتصام، وتأكيده أن ساحة الاعتصام مفتوحة للمعتصمين مرة أخرى، لم يكن كافيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، التي أكدت في سلسلة من البيانات تصعيد موقفها ضد المجلس العسكري.
مظاهرات-السودان

لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
دمار-سوريا (2)

اعتراف رسمي.. التحالف الدولي: قتلنا 1300 مدني في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنيين "دون قصد" منذ بدء عملياته العسكرية في عام 2014، للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، مشيرا في بيان نقلت "فرانس برس" تفاصيله، إلى أن القوات التابعة للتحالف شنت 34.502 غارة بين أغسطس من عام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإن ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة تلك الغارات، موضحا أنه لا يزال هناك 111 تقريرا حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.
اعدام

إعدام فرنسي سابع في العراق بتهمة الانضمام لـ«داعش»

أصدر القضاء العراقى، اليوم، حكما بإعدام مواطن فرنسي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى، ليرتفع عدد الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام إلى 7 أشخاص. وأعلنت الحكومة الفرنسية معارضتها من حيث المبدأ على حكم الإعدام بحق مواطنيها، فيما أوضحت الخارجية الفرنسية أن سفارتها في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام للسلطات العراقية، مؤكدة على احترام باريس للسلطات في بغداد. وقالت الخارجية في بيان لها، إن سفارتها في العراق، "وبموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، ستتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية".
تفجيرات-سريلانكا (1)

سريلانكا: إيقاف العمل بحالة الطوارئ خلال شهر

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، اليوم الإثنين، أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر، لأن الوضع الأمني عاد إلى طبيعته بنسبة 99% بعد اعتداءات عيد الفصح، قائلا: "إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 أبريل، وتم إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع الأمني المباشر، إلا أنه لم يعد من الضروري تمديدها فترة أطول"، مشيرا إلى أنه يقوم بإعادة هيكلة قوات الأمن ليضمن عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي هزت السلام الذي تشهده البلاد منذ عقد.
جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

رفض وحماية.. أول رد من باريس على إعدام 3 فرنسيين بالعراق

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، رسميا، على عقوبة الإعدام التي أصدرتها محكمة عراقية بحق 3 فرنسيين مقبوض عليهم على أراضيها لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها تحترم أيضا السيادة العراقية وأن من ينتمون لداعش "يجب معاقبتهم على جرائمهم"، مؤكدة في بيان اليوم، أن ”السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها المعارض لعقوبة الإعدام للسلطات العراقية“.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org