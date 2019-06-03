السيد الغضبان يكشف أسراره الإذاعية في «أثير العمر»

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

حرب يونيو 1967

تحاور الإعلامية منى سلمان، الإذاعي السيد الغضبان مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية وقت حرب يونيو 1967، في برنامجها "أثير العمر"، وتنشر الحلقة على عدة أجزاء تباعا من خلال صفحة "أصوات أون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويتحدث الغضبان خلال اللقاء حول الدور المؤثر وأحيانا الموجه الذي لعبته الإذاعة المصرية في تواريخ مفصلية لمصر وأمتها، خاصة التواريخ التي كانت وما زالت تثير الجدل وغبار المعارك الفكرية والسياسية التي انتقلت من صفحات الكتب والجرائد في السابق إلى صفحات الشبكات الاجتماعية حاليا.

كما يتطرق اللقاء إلى الإجابة على تساؤلات: ماذا حدث في كواليس الإعلام والسلطة في مصر أثناء نكسة يونيو 1967، ولماذا ألصقت بالإذاعة حتى الآن تهمة تضليل الرأي العام العربي وإغراقه في أحلام يقظة صحا منها على كارثة، وما حقيقة ما حدث يوم التنحي في الإذاعة قبل وبعد خطاب عبدالناصر، وماحقيقة تظاهرات 9 ،10 يونيو