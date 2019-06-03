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السيد الغضبان يكشف أسراره الإذاعية في «أثير العمر»

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
حرب يونيو 1967
حرب يونيو 1967
تحاور الإعلامية منى سلمان، الإذاعي السيد الغضبان مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية وقت حرب يونيو 1967، في برنامجها "أثير العمر"، وتنشر الحلقة على عدة أجزاء تباعا من خلال صفحة "أصوات أون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويتحدث الغضبان خلال اللقاء حول الدور المؤثر وأحيانا الموجه الذي لعبته الإذاعة المصرية في تواريخ مفصلية لمصر وأمتها، خاصة التواريخ التي كانت وما زالت تثير الجدل وغبار المعارك الفكرية والسياسية التي انتقلت من صفحات الكتب والجرائد في السابق إلى صفحات الشبكات الاجتماعية حاليا.
كما يتطرق اللقاء إلى الإجابة على تساؤلات: ماذا حدث في كواليس الإعلام والسلطة في مصر أثناء نكسة يونيو 1967، ولماذا ألصقت بالإذاعة حتى الآن تهمة تضليل الرأي العام العربي وإغراقه في أحلام يقظة صحا منها على كارثة، وما حقيقة ما حدث يوم التنحي في الإذاعة قبل وبعد خطاب عبدالناصر، وماحقيقة تظاهرات 9 ،10 يونيو
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.
بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
مسلسلات-

قصة موسم رمضان 2019 في 3 دقايق (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تحت عنوان «رمضان فى 3 دقائق»، تحكي فيه قصة الموسم الرمضاني الذي شارف على النهاية بطريقة ساخرة. الفيديو يبدأ بمشاهد من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، البطل الذى لا يهزم، الذى مهما تعرض لمواقف خطيرة كان يكمل ولا يتوقف، ثم انتقلنا إلى مسلسل «حكايتي» بطولة ياسمين صبري، وتهكموا على كم الصدف التي جمعت بين بطلة العمل والفنان أحمد صلاح حسني، وفكرة الحب بينهما من أول نظرة، وبعدها أخذنا الفيديو إلى مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، وعن علاقتها بالفنان أحمد داوود ووضعه فى (الفريند زون).
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ماسبيرو

«هنا القاهرة».. أول كلمة انطلقت بها الإذاعة المصرية

بمناسبة الاحتفال ببدء الإذاعة المصرية بثها لأول مرة، نتذكر في السطور التالية أمجادها خلال زمن الفن الجميل، عندما كان الراديو جزءًا أساسيًا من الروتين اليومى للأسرة، فكانت تلتف حول ذلك الصندوق السحري، الذي شكلت برامجه وعي كثير من الأجيال.. ساعة لقلبك، كلمتين وبس، همسة عتاب، أبلة فضيلة، ربات البيوت، لغتنا الجميلة، الأغانى الصباحية والصور الغنائية، عوف الأصيل، ألف ليلة وليلة، حفلات أم كلثوم، واستمعنا عبر أثيرها للقاءات مع عظماء مثل عباس العقاد، طه حسين، نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، الشيخ الباقورى، ومحمد رفعت وغيرهم الكثير.
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