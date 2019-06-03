سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نشطاء يسخرون: العيد يوم الثلاثاء بالعافية

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
هلال - صورة أرشيفية
هلال - صورة أرشيفية
دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حدثا أو Event بعنوان "العيد يوم الثلاثاء بالعافية"، وذلك بعد تضارب الأقوال حول ما إذا كان العيد سيكون غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، معلنين بسخرية، من خلال الحملة أنهم لن يتحملوا يوما آخر في الصيام وأنهم سيعتبرون الثلاثاء يوم العيد رسميا حتى لو كان العيد يوم الأربعاء، واكتفى النشطاء بوضع تكبيرات العيد في الخانة المخصصة لتوصيف الحدث عبر "فيسبوك"، كما اختاروا مكانا للتجمع ليكون مسجد مصطفى محمود في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
للمزيد من التفاصيل حول الحدث (اضغط هنا)مناحية أخرى، أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بتوقيت القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس
اقرأ المزيد
هلال-رمضان

الحسابات الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر

أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبالنسبة للعواصوم العربية والإسلامية فإن الهلال سيظل في سمائها لمدة ما بين 1 إلى 17 دقيقة، وبالتالي فإن عيد الفطر فلكيا، يكون غدا الثلاثاء، وتكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحا، بالقاهرة.
لغة-الاشارة-الصم-والبكم (1)

14 شخصا يترجمون صلاة العيد للغة الإشارة في بني سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، أنه تم توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتناوب في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف في مسجدي عمر بن عبد العزيز وأبو بكر الصديق شرق النيل، و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى، وذلك لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية، بواسطة مترجمي لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة.
ممرض-يغتصب-مريضة-بالعناية-المركزة

نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
السيجارة-الالكترونية

نائب يطالب بحظر السجائر الإلكترونية في مصر

شن طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على السجائر الإلكترونية وصناعها، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الإثنين، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطورة السجائر الإلكترونية التي انتشرت كمحاولة للاقلاع عن التدخين، مطالبا بشن حملات توعية ضد أخطارها وزيادة الضرائب عليها لحد من انتشارها، إذ أن انتشار السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة، أدى إلى زيادة معدل التدخين بين المراهقين، ما دفع دولة مثل أمريكا إلى حظر هذا النوع ذو النكهات، مطالبا بتطبيق الأمر نفسه في مصر، حفاظا على صحة الأطفال والمراهقين وحتى الكبار.
اقرأ المزيد من الأخبار
هلال-رمضان

الحسابات الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر

أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبالنسبة للعواصوم العربية والإسلامية فإن الهلال سيظل في سمائها لمدة ما بين 1 إلى 17 دقيقة، وبالتالي فإن عيد الفطر فلكيا، يكون غدا الثلاثاء، وتكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحا، بالقاهرة.
فيسبوك

«فيسبوك» تحذف 2.2 مليار حساب مزيف في 3 شهور

أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط. ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا والذي يصل لحوالي 2.38 مليار حساب، ويذكر أن الشركة قامت بإقفال 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018 وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها أي الربع الأخير من عام 2017. وكانت فيسبوك قد أعلنت عن هذه الأرقام من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءًا من عام 2020، بدل نشره مرتين في السنة مع إضافة حسابات إنستغرام إليه.
هلال

والله لسه بدري يا شهر الصيام.. إعلان موعد عيد الفطر

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

?أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، عبر موقع "فيسبوك" إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للقبول بالمدرسة عقب إجازة عيد الفطر. وأوضحت إدارة المدارس إنه سيتم إخطار أولياء الأمور بالتفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها في الأسبوع الأول من يونيو عبر البريد الالكتروني المسجل علي استمارة التقدم الالكترونية. كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 19 مايو ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org