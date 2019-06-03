سيسكا موسكو يطلب التعاقد مع حارس الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م

محمد الشناوي

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من نادي سيسكا موسكو الروسي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشهر يونيو الجاري، حيث تقدم النادي الروسي بعرض لحارس الأهلي عبر أحد وكلاء اللاعبين، وأبدوا رغبتهم في التعاقد مع محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المنتظر أن يصل مسئولو النادي الروسي إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع الأهلي لضم الحارس الدولي لمنتخب مصر.

ويستعد محمد الشناوي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق في 21 من الشهر الجاري وتنتهي في 19 يوليو المقبل، علمًا بأن قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية قد أوقعت مصر البلد المضيف في المجموعة الأولى مع منتخبات أوغندا وزيمبابوي والكونغو، التي تستضيفها مصر خلال الفترة