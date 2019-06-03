رياضة

سيسكا موسكو يطلب التعاقد مع حارس الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
تلقى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من نادي سيسكا موسكو الروسي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بشهر يونيو الجاري، حيث تقدم النادي الروسي بعرض لحارس الأهلي عبر أحد وكلاء اللاعبين، وأبدوا رغبتهم في التعاقد مع محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومن المنتظر أن يصل مسئولو النادي الروسي إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع الأهلي لضم الحارس الدولي لمنتخب مصر.
ويستعد محمد الشناوي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لخوض بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق في 21 من الشهر الجاري وتنتهي في 19 يوليو المقبل، علمًا بأن قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية قد أوقعت مصر البلد المضيف في المجموعة الأولى مع منتخبات أوغندا وزيمبابوي والكونغو، التي تستضيفها مصر خلال الفترة
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أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد: تلقيت تهديدات من رئيس الترجي التونسي

فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة بشأن التهديدات التي تلقاها من حمدي المدب رئيس فريق الترجي التونسي خلال المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا الذي شهد أزمة أدت إلى توقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف بعد رفض لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي بسبب عدم وجود تقنية الفيديو. وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات نقلتها محطة "ستاد أفريك" التابعة لـ"كانال بلوس" الفرنسية: "رئيس الترجي هددني أمام الجميع، لدي شهود على ذلك". وأضاف: "رؤساء الأندية الكبرى يهاجمون سلوك الترجي، لكن لا أدلة لدينا على ما يفعلونه".
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لافتة طيبة.. إدارة نادي حرس الحدود تهنئ الزمالك

هنأت إدارة فريق حرس الحدود نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح عبر لافتة داخل ملعب المكس الذي يستضيف مباراتهما التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى، خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.
أحمد أحمد رئيس الكاف

ماركا: الكاف أضاع على مصر 20 مليون دولار!

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يواجه اتهامات جديدة، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها الاتحاد حاليًا بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هناك صراعًا جديدًا قد يلقي بظلاله فوق سماء «الكاف» بسبب عدم رفع المقابل المادي لحقوق البث لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، على الرغم من زيادة 20 مباراة على عدد المباريات بالنسخ الماضية للبطولة.
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«الصحة» تكشف استعداداتها لكأس الأمم الإفريقية

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، مؤكدة أنه يجري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.
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23 لاعبًا في قائمة المنتخب الجزائري لأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة منتخب ثعالب الصحراء، التي تضم 23 لاعبًا، اختارها المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، والتي ستبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل، حيث شهدت القائمة العديد من المفاجآت، أبرزها وجود المهاجم إسلام سليماني، الذي عاش موسمًا للنسيان برفقة فريق فنربخشة التركي الذي أنهى مسابقة الدوري في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 46 نقطة من 34 جولة خاضها فريق فنربخشة.
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رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق

طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
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المنتخب: السعيد الأفضل في مصر وقد نغير الخطة من أجله

قال تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، إنه سيتم استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لمعسكر يونيو المقبل، موضحًا أن أحد هذين اللاعبين سيكون حارس مرمى. وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفهم الانتقادات والجدل الدائر بشأن القائمة، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم. وأوضح تيتو أن جهاز المنتخب، يتفهم الانتقادات بعد إعلان قائمة البطولة، وأنها تحدث في أي دولة بالعالم، والجهاز الفني يتقبل الأمر، لكنه يتمنى أن تزول هذه الانتقادات بعد أسبوعين من الآن ويتحد الجميع قبل البطولة.
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