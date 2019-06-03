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للمرة الثانية.. مصطفى حشيش في العناية المركزة

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
الفنان مصطفى حشيش
الفنان مصطفى حشيش
للمرة الثانية خلال 15 يوما، تم نقل الفنان مصطفى حشيش للعناية المركزة، إذ سبق ودخلها يوم 22 مايو الماضي، بسبب تعرضه لجلطة في القلب وتم علاجه منها، واليوم الإثنين، عاد الفنان مرة أخرى إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، بعد إصابته بفيروس إثر خضوعه لعملية جراحية. يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش، مسلسل "لآخر نفس"، ويعرض حاليا عبر قناة الحياة، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانين ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي.
مصطفى حشيش، من مواليد 13 مايو عام 1953، وشارك في عدد من الأعمال كان آخرها "بيت السلايف"، الذي شارك في بطولته بوسي.ومصطفى حشيش فنان تليفزيوني شارك على مدار سنوات طويلة في العديد من الأعمال، ومن أبرزها: "هوانم جاردن يتي" عام 1998، إذ قدم دور "رفعت"، و"أوبرا عايدة" عام 2000، و"حديث الصباح والمساء" من خلال
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حرب يونيو 1967

السيد الغضبان يكشف أسراره الإذاعية في «أثير العمر»

تحاور الإعلامية منى سلمان، الإذاعي السيد الغضبان مسؤول التنظيم الطليعي للإذاعة المصرية وقت حرب يونيو 1967، في برنامجها "أثير العمر"، وتنشر الحلقة على عدة أجزاء تباعا من خلال صفحة "أصوات أون لاين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ويتحدث الغضبان خلال اللقاء حول الدور المؤثر وأحيانا الموجه الذي لعبته الإذاعة المصرية في تواريخ مفصلية لمصر وأمتها، خاصة التواريخ التي كانت وما زالت تثير الجدل وغبار المعارك الفكرية والسياسية التي انتقلت من صفحات الكتب والجرائد في السابق إلى صفحات الشبكات الاجتماعية حاليا.
مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.
بوستر-كلبش

ON تعلن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة لمسلسلاتها

أصدرت شبكة قنوات "ON" بيانًا، كشفت فيه عن مواعيد عرض الحلقات الأخيرة من المسلسلات التي تذاع على شاشتها، حيث أوضحت أن كلًا من "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، ستعرض غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، ثاني أيام عيد الفطر المبارك. "قمر هادي" يذاع في تمام الساعة 11 مساءً. من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وغيرهم من الفنانين.
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مسلسل-زى-الشمس-دينا-الشربينى

الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس»

«فريند زون» هذا المصطلح المعروف بين الشباب، والذى يعني أن هناك شابا يحب فتاة لكنها لا تبادله نفس الشعور، وخوفا من أن يفصح عن حبه لها، يفضل الحفاظ على صداقتها بدلا من خسارتها للأبد، وتلك الكلمة أشبه بالكابوس فى حياة الكثيرين العاجزين عن الاقتراب أو الابتعاد. وتناولت مسلسلات رمضان 2019 هذه المشكلة، لنجد أن هذا المصطلح يصف علاقة دينا الشربيني وأحمد داوود فى مسلسل «زى الشمس»، هذا الصديق القديم الذى كان يحبها فى الماضى ومع دخولها فى أزمة، كان أول من يقف إلى جوارها دون طلب المساعدة ويساندها فى كل خطواتها، لكنه يبقى في friend zone.
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«لآخر نفس» الحلقة الـ11.. إلقاء القبض على «سلمى»

بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل "لآخر نفس" بلغز جديد من "حازم" فتحي عبد الوهاب، لزوجته "سلمى" ياسمين عبد العزيز، إذ ترك لها لوحة مرسومة على قطعة جلد في أحد فنادق العين السخنة، الذي اعتادا الذهاب إليه لقضاء عطلة الصيف فيه، وبدأت "سلمى" في محاولة فهم ما ترمز إليه هذه الصورة، على أمل أن تكتشف سر زوجها "حازم" نفسه وسبب كل المشكلات التي تحيط بها منذ اختفائه، هل هو حي أم ميت؟ ولماذا تم فصله من الداخلية؟ إلا أن محاولات "سلمى" تفشل سريعًا، وتظل متحيرة ومشتتة، فتقرر العودة إلى القاهرة مع زميل زوجها "أدهم" أحمد العوضي.
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«لآخر نفس» الحلقة السادسة.. «سلمى» تكشف لغز المقبرة

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «لآخر نفس» بمكالمة من "أدهم" أحمد العوضي، لـ"سلمى" ياسمين عبد العزيز، يخبرها عن آخر اكتشافاته فيما يخص زوجها الراحل الضابط "حازم" فتحى عبد الوهاب، إذ أخبرها أنه لم يجد أي أدلة على وفاته في السجل المدني، أو حتى في المشرحة أو أي مؤسسة تابعة للداخلية، وهو ما زاد من شكوك "ياسمين" حول وفاة زوجها من الأساس، وبينما جلست "ياسمين" لتفكر في التطور الجديد للأحداث تلقت مكالمة من العصابة التي اختطفت أبناءها، تطلب منها رواية "أوسكار وايلد" التي يمتلكها زوجها.
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الحلقة الخامسة «لآخر نفس».. ياسمين تهرب من السجن

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «لآخر نفس» بإنكار "سلمى" ياسمين عبد العزيز، أنها قتلت اللواء جمال، الذي لم تظهر شخصيته بعد، ورغم إلقاء القبض على "سلمى" فإنها ما زالت مصرة على أنها بريئة. وخلال التحقيق مع سلمى التقت مع مقدم كان موجودا خلال تكريم زوجها الراحل "حازم" فتحي عبد الوهاب، فتعلقت "سلمى" بالمقدم لأنه دليل على أن زوجها توفى وأنها ليست مجنونة، ليؤكد لها المقدم صحة ظنونها ويطلب منها أن تهرب من السجن، ويساعدها في كشف اللغز الذي يحيط بموت زوجها، واختطاف أبنائها.
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