للمرة الثانية.. مصطفى حشيش في العناية المركزة

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

الفنان مصطفى حشيش

للمرة الثانية خلال 15 يوما، تم نقل الفنان مصطفى حشيش للعناية المركزة، إذ سبق ودخلها يوم 22 مايو الماضي، بسبب تعرضه لجلطة في القلب وتم علاجه منها، واليوم الإثنين، عاد الفنان مرة أخرى إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، بعد إصابته بفيروس إثر خضوعه لعملية جراحية. يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حشيش، مسلسل "لآخر نفس"، ويعرض حاليا عبر قناة الحياة، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانين ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي.

مصطفى حشيش، من مواليد 13 مايو عام 1953، وشارك في عدد من الأعمال كان آخرها "بيت السلايف"، الذي شارك في بطولته بوسي.ومصطفى حشيش فنان تليفزيوني شارك على مدار سنوات طويلة في العديد من الأعمال، ومن أبرزها: "هوانم جاردن يتي" عام 1998، إذ قدم دور "رفعت"، و"أوبرا عايدة" عام 2000، و"حديث الصباح والمساء" من خلال