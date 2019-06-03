العسكري السوداني يدعو للتفاوض: نحرص على أمن الشعب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

فض اعتصام القيادة العامة

عقد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، فجر اليوم. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع مجاورة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام الذين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها.

وأوضح كباشي، أنه في أثناء تنفيذ الحملة، احتمت مجموعات كبيرة من معتادي الإجرام في ميدان الاعتصام، ما دفع القادة الميدانيين إلى ملاحقتهم ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات، معبرًا عن بالغ آسفه تجاه تطور تلك الأوضاع ووقوع ضحايا بين صفوف المتظاهرين.وأكد حرصه التام على أن الوطن وسلامة المواطنين السودانيين، مجددا