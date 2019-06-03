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العسكري السوداني يدعو للتفاوض: نحرص على أمن الشعب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
فض اعتصام القيادة العامة
فض اعتصام القيادة العامة
عقد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، فجر اليوم. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع مجاورة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام الذين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها.
وأوضح كباشي، أنه في أثناء تنفيذ الحملة، احتمت مجموعات كبيرة من معتادي الإجرام في ميدان الاعتصام، ما دفع القادة الميدانيين إلى ملاحقتهم ما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات، معبرًا عن بالغ آسفه تجاه تطور تلك الأوضاع ووقوع ضحايا بين صفوف المتظاهرين.وأكد حرصه التام على أن الوطن وسلامة المواطنين السودانيين، مجددا
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر غدا

بعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا هو أول أيام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية".
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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

تطبق دولة تونس، قانون الطوارئ منذ عام 2015، واليوم الإثنين، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن قراره مد حالة الطوارئ على كامل الأراضي التونسية لمدة شهر آخر، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وفي هذا الشأن أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا قالت فيه إن القرار صدر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. وكان رئيس تونس قد حث البرلمان، في شهر مارس الماضي، على اتخاذ خطوات سريعة نحو التصديق على مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ، تم تقديمه للبرلمان منذ يناير الماضي.
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أطباء السودان: جثث لمحتجين تطفو على النيل

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن وجود لجثث لبعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة، صباح اليوم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد من شهود العيان قالوا إن ثوارا سقطوا شهداءً في ميدان الاعتصام وتم التخلص منهم بإلقائهم في النيل، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. لكن لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هذه الجثث تعود للمعتصمين بعد فض الاعتصام اليوم، إذ أن الجثة -بحسب أطباء شرعيين- تحتاج من يومين إلى 3 أيام لتطفو فوق سطح المياه.
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كيف سيرد تجمع المهنيين السودانيين على فض الاعتصام؟

في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، قامت قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة المدنية وقوات التدخل السريع بفض اعتصام القيادة العامة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات المصابين، بالإضافة إلى مقتل نحو 13 متظاهرا على الأقل. تبرير المجلس العسكري الانتقالي الهجوم على المعتصمين، بأنه جاء لتطهير إحدى البؤر الإجرامية بمحيط الاعتصام، وتأكيده أن ساحة الاعتصام مفتوحة للمعتصمين مرة أخرى، لم يكن كافيا لقوى إعلان الحرية والتغيير، التي أكدت في سلسلة من البيانات تصعيد موقفها ضد المجلس العسكري.
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مظاهرات-في-السودان (4)

أطباء السودان: جثث لمحتجين تطفو على النيل

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن وجود لجثث لبعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة، صباح اليوم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد من شهود العيان قالوا إن ثوارا سقطوا شهداءً في ميدان الاعتصام وتم التخلص منهم بإلقائهم في النيل، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. لكن لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هذه الجثث تعود للمعتصمين بعد فض الاعتصام اليوم، إذ أن الجثة -بحسب أطباء شرعيين- تحتاج من يومين إلى 3 أيام لتطفو فوق سطح المياه.
مظاهرات-السودان

لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
السودان

اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة: "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم، ونتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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