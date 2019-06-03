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مصر: غدا المتمم لشهر رمضان.. والعيد الأربعاء

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
هلال - صورة أرشيفية
هلال - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال.
وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية". اقرأ أيضا| نشطاء يسخرون: العيد يوم الثلاثاء بالعافية وأصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة،
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صلاة-العيد

إذا فاتتك صلاة عيد الفطر.. كيف تؤديها؟

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، بيانا، من خلال لجنة الفتوى عبر بوابة الدار الرسمية، توضح فيه التصرف الصحيح في حال لم يتمكن المسلم من أداء صلاة العيد في موعدها، موضحة أنه في هذه الحالة يتم صلاة 4 ركعات مثل صلاة التطوع، ويمكن أن يتم الفصل بين الركعات بسلام بين كل ركعتين، وذلك لأنه قضاء صلاة عيد، فيتم أداء 4 ركعات مثل صلاة الجمعة، وإن شاء يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوع، وذلك طبقا لما روي في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
استطلاع هلال رمضان

نشطاء يسخرون: العيد يوم الثلاثاء بالعافية

دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حدثا أو Event بعنوان "العيد يوم الثلاثاء بالعافية"، وذلك بعد تضارب الأقوال حول ما إذا كان العيد سيكون غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، معلنين بسخرية، من خلال الحملة أنهم لن يتحملوا يوما آخر في الصيام وأنهم سيعتبرون الثلاثاء يوم العيد رسميا حتى لو كان العيد يوم الأربعاء، واكتفى النشطاء بوضع تكبيرات العيد في الخانة المخصصة لتوصيف الحدث عبر "فيسبوك"، كما اختاروا مكانا للتجمع ليكون مسجد مصطفى محمود في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
هلال-رمضان

الحسابات الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر

أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبالنسبة للعواصوم العربية والإسلامية فإن الهلال سيظل في سمائها لمدة ما بين 1 إلى 17 دقيقة، وبالتالي فإن عيد الفطر فلكيا، يكون غدا الثلاثاء، وتكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحا، بالقاهرة.
لغة-الاشارة-الصم-والبكم (1)

14 شخصا يترجمون صلاة العيد للغة الإشارة في بني سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، أنه تم توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتناوب في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف في مسجدي عمر بن عبد العزيز وأبو بكر الصديق شرق النيل، و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى، وذلك لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية، بواسطة مترجمي لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة.
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر غدا

بعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا هو أول أيام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية".
استطلاع هلال رمضان

نشطاء يسخرون: العيد يوم الثلاثاء بالعافية

دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حدثا أو Event بعنوان "العيد يوم الثلاثاء بالعافية"، وذلك بعد تضارب الأقوال حول ما إذا كان العيد سيكون غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، معلنين بسخرية، من خلال الحملة أنهم لن يتحملوا يوما آخر في الصيام وأنهم سيعتبرون الثلاثاء يوم العيد رسميا حتى لو كان العيد يوم الأربعاء، واكتفى النشطاء بوضع تكبيرات العيد في الخانة المخصصة لتوصيف الحدث عبر "فيسبوك"، كما اختاروا مكانا للتجمع ليكون مسجد مصطفى محمود في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

قبل العيد.. التضامن تعلن موعد صرف معاشات يونيو

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت القادم الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد عن 13 مليار جنيه شهريًا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.
هلال

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو المقبل، وإن لجان الرؤيا الشريعة تبدأ عملية البحث بدءًا من يوم الإثنين بعد الغروب في وقت أقصاه من ثلث إلى نصف ساعة ويتم إبلاغ نتيجة الرؤيا لفضيلة مفتي الجمهورية، مضيفا أن هناك 10 لجان موزعين على أنحاء الجمهورية، كل لجنة بها عضو من معهد البحوث الفلكية ودار الافتاء وهئية المساحة المدنية، بالاشتراك مع باق محافظات الجمهورية.
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