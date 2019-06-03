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إذا فاتتك صلاة عيد الفطر.. كيف تؤديها؟

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
صلاة العيد - صورة أرشيفية
صلاة العيد - صورة أرشيفية
أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، بيانا، من خلال لجنة الفتوى عبر بوابة الدار الرسمية، توضح فيه التصرف الصحيح في حال لم يتمكن المسلم من أداء صلاة العيد في موعدها، موضحة أنه في هذه الحالة يتم صلاة 4 ركعات مثل صلاة التطوع، ويمكن أن يتم الفصل بين الركعات بسلام بين كل ركعتين، وذلك لأنه قضاء صلاة عيد، فيتم أداء 4 ركعات مثل صلاة الجمعة، وإن شاء يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوع، وذلك طبقا لما روي في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وأوضحت الدار أنه روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أخرجه الطبراني، ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ
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هلال

مصر: غدا المتمم لشهر رمضان.. والعيد الأربعاء

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال.
استطلاع هلال رمضان

نشطاء يسخرون: العيد يوم الثلاثاء بالعافية

دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حدثا أو Event بعنوان "العيد يوم الثلاثاء بالعافية"، وذلك بعد تضارب الأقوال حول ما إذا كان العيد سيكون غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، معلنين بسخرية، من خلال الحملة أنهم لن يتحملوا يوما آخر في الصيام وأنهم سيعتبرون الثلاثاء يوم العيد رسميا حتى لو كان العيد يوم الأربعاء، واكتفى النشطاء بوضع تكبيرات العيد في الخانة المخصصة لتوصيف الحدث عبر "فيسبوك"، كما اختاروا مكانا للتجمع ليكون مسجد مصطفى محمود في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
هلال-رمضان

الحسابات الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر

أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبالنسبة للعواصوم العربية والإسلامية فإن الهلال سيظل في سمائها لمدة ما بين 1 إلى 17 دقيقة، وبالتالي فإن عيد الفطر فلكيا، يكون غدا الثلاثاء، وتكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحا، بالقاهرة.
لغة-الاشارة-الصم-والبكم (1)

14 شخصا يترجمون صلاة العيد للغة الإشارة في بني سويف

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، أنه تم توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتناوب في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف في مسجدي عمر بن عبد العزيز وأبو بكر الصديق شرق النيل، و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى، وذلك لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية، بواسطة مترجمي لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة.
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هلال-رمضان

الحسابات الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر

أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبالنسبة للعواصوم العربية والإسلامية فإن الهلال سيظل في سمائها لمدة ما بين 1 إلى 17 دقيقة، وبالتالي فإن عيد الفطر فلكيا، يكون غدا الثلاثاء، وتكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحا، بالقاهرة.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

نائب هيئة البترول: كل شهر يوجد اكتشافات

قال المهندس عابد عز رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التحديات التي واجهها القطاع كبيرة، مضيفا: "زي ما وعدنا في السنتين اللي فاتوا القادم أحسن، والأرقام التي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة نتمنى أن تنال رضاكم وثقتكم، السنة المالية المقبلة ستشهد علامات متقدمة في تاريخ القطاع، خاصة أننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز، ونتوسع في زيادة إنتاج الغاز وكذلك الزيت والمتكثفات"، جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن العام المالي 2019 - 2020.
مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السودانى الشقيق

مصر ترسل مساعدات طبية للسودان بتوجيهات السيسي

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق، أرسلت جمهورية مصر العربية شحنة مساعدات طبية للأشقاء بدولة السودان، وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمه في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني، إذ تم الإعداد والتجهيز بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والخارجية لتجهيز وشحن المساعدات، ويأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.
الاسكان-الاجتماعى

كيف يشارك القطاع الخاص في «الإسكان الاجتماعي»؟

حمل قرار مجموعة البنك الدولى، منذ أيام، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، وزارة الإسكان على إفساح المجال للمطورين، للاشتراك فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي. الأمر الذي أدى لاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع أعضاء بعثة البنك وعدد من المطورين العقاريين، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراكهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات الأخرى، بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة.
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