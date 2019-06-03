إذا فاتتك صلاة عيد الفطر.. كيف تؤديها؟

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

صلاة العيد - صورة أرشيفية

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، بيانا، من خلال لجنة الفتوى عبر بوابة الدار الرسمية، توضح فيه التصرف الصحيح في حال لم يتمكن المسلم من أداء صلاة العيد في موعدها، موضحة أنه في هذه الحالة يتم صلاة 4 ركعات مثل صلاة التطوع، ويمكن أن يتم الفصل بين الركعات بسلام بين كل ركعتين، وذلك لأنه قضاء صلاة عيد، فيتم أداء 4 ركعات مثل صلاة الجمعة، وإن شاء يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوع، وذلك طبقا لما روي في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وأوضحت الدار أنه روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أخرجه الطبراني، ورُوِيَ عن عَلِيِّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ