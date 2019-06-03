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6 قرارات جديدة لشركة watch it: نحفظ حقوق الجميع

تتابع شركة watch it إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات، عبر منصتها الإلكترونية، وبعد عدد من الاتقاقيات أبرمت اتفاقية جديدة مع مدينة الإنتاج
تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
watch it
watch it
أعلنت شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنه فى إطار جهودها فى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى ومستقبل صناعة الدراما والسينما، وقعت اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى لتسخير جميع الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على منصة watch it أولا بأول ووفق الحقوق التى حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة. وقال الشركة: لن نسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى.
وأضافت الشركة، المعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفنى فى أرشيف التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، أنها تسعى من خلال توقيع الاتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى إلى تعظيم الفائدة للمنتجين المصريين وحماية المحتوى الدرامى المصرى وحقوق المبدعين المصريين، وفتح آفاق جديدة لعرض كواليس الأعمال الدرامية
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للمرة الثانية.. مصطفى حشيش في العناية المركزة

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سينرجي تعلن عرض «فلانتينو» لعادل إمام في رمضان 2020

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ايمن-بهجت-قمر (2)

أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»

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