6 قرارات جديدة لشركة watch it: نحفظ حقوق الجميع

تتابع شركة watch it إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات، عبر منصتها الإلكترونية، وبعد عدد من الاتقاقيات أبرمت اتفاقية جديدة مع مدينة الإنتاج
أعلنت شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنه فى إطار جهودها فى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى ومستقبل صناعة الدراما والسينما، وقعت اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى لتسخير جميع الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على منصة watch it أولا بأول ووفق الحقوق التى حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة.
وقال الشركة: لن نسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى.
وأضافت الشركة، المعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفنى فى أرشيف التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، أنها تسعى من خلال توقيع الاتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى إلى تعظيم الفائدة للمنتجين المصريين وحماية المحتوى الدرامى المصرى وحقوق المبدعين المصريين، وفتح آفاق جديدة لعرض كواليس الأعمال الدرامية
وأضافت الشركة، المعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفنى فى أرشيف التليفزيون المصرى ومدينة الإنتاج الإعلامى، أنها تسعى من خلال توقيع الاتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى إلى تعظيم الفائدة للمنتجين المصريين وحماية المحتوى الدرامى المصرى وحقوق المبدعين المصريين، وفتح آفاق جديدة لعرض كواليس الأعمال الدرامية ولقاءات المبدعين والنجوم وفق القانون وبالتوافق مع الجهات المنتجة.
وقالت الشركة إنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى المصرى، بل سيكون لديها مفاجآت كبيرة فى عمليات الإنتاج مستقبلا، تنافس بها عمالقة منصات الديجتال لعرض المحتوى الدرامى والسينمائى المصري فى العالم، وأن الرؤية العامة للشركة والتى تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الإبداع تؤكد أن مسار شركة watch it باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين.
كما ترحب شركة watch it بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية فى مصر.
وتعلن شركة watch it أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها فى صناعة السينما والتليفزيون والإنتاج الفنى عموما بما يحمى القوة الناعمة المصرية الآن وفى المستقبل.
وكانت قد أعلنت منصة Watch iT الرقمية عن حصولها على الحقوق الرقمية الحصرية للدوري المصري لمدة 4 سنوات، ويتيح ذلك لمستخدم المنصة الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات والملخصات، كما ستقدم المنصة برامج رياضية متخصصة على المنصة الرقمية، لإضافة متعة الاستمتاع بمثل تلك الحقوق الحصرية. وقالت إدارة منصة Watch iT إن الحصول على حقوق الدوري المصري الرقمية بداية إثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة وأيضا يمثل حماية لحقوق استخدامه وسيتوالى إضافة الكثير من المحتوى الرقمي في مختلف المجالات.
ومنذ فترة وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديما وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوى كاملا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، التي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الجاري.
أيضا أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع، عن عرض مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام في شهر رمضان المقبل 2020، على منصة "watch it" الإلكترونية، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة للزعيم عادل إمام معلّقًا عليها: "هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم.. رمضان 2020 إن شاء الله"، مع الإشارة في بوستر مبدئي للعمل، إلى عرضه بمصر على القنوات الأربع المملوكة للشركة، وهي: "الحياة، dmc، cbc، one"، ومنصة "watch it.