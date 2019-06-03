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من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
زي الشمس
زي الشمس
من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".
تدور أحداث مسلسل زي الشمس في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض (فريدة) شقيقة المحامية (نور) للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين. يشارك فى بطولة ل مسلسل "زي الشمس" بجانب دينا الشربيني كل من  وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج
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فكرة-بمليون-جنيه

سهر الصايغ: «فكرة بمليون جنيه» كله ارتجال

تشارك الفنانة سهر الصايغ فى الموسم الرمضانى الحالى بمسلسل «فكرة بمليون جنيه» مع الفنان على ربيع، حيث تخوض من خلاله تجربة جديدة عليها، حيث إنها لأول مرة تقوم بتجسيد شخصية كوميدية، ولكنها استطاعت أن تؤدى المهمة، وتلقت ردود فعل جيدة على العمل، وحول شخصية "شيماء" التى تجسدها على الرغم من خوفها الكبير من عدم تقبل الجمهور لها فى هذا اللون، فهى ترى أن "الكوميديا هى شعرة بين أن تضحك الجمهور أو تكون بتستظرف"، ونجاحها جعلها تتمنى أن تعيد التجربة مرة أخرى، على الرغم من صعوبتها.
احمد-مكى

تعرف على خريطة «cbc» في عيد الفطر

تعرض شبكة قنوات cbc خريطة للبرامج والأفلام والمسرحيات عبر شاشاتها، خلال عيد الفطر المبارك، إذ تقدم القناة في أول أيام العيد برنامج "الشيف ومفيدة" من تقديم الشيف الشربيني والإعلامية مفيدة شيحة، ومسرحية "لعبة الست" للفنان محمد صبحي والفنانة سيمون، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام" لأحمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم، ثم لقاء الفنانة دينا محسن "ويزو" من برنامج "معكم منى الشاذلي"، وفي اليوم الثاني تعرض القناة برنامج "الشيف ومفيدة"، ومسرحية "حزمني يا" لفيفي عبده، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time".
WATCH IT

6 قرارات جديدة لشركة watch it: نحفظ حقوق الجميع

أعلنت شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنه فى إطار جهودها فى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى ومستقبل صناعة الدراما والسينما، وقعت اتفاقية مع مدينة الإنتاج الإعلامى لتسخير جميع الأعمال الإنتاجية الكبيرة داخل المدينة للعرض على منصة watch it أولا بأول ووفق الحقوق التى حصلت عليها الشركة، بل وحماية لحقوق جهات الإنتاج المختلفة. وقال الشركة: لن نسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى أو يتم تسجيله وتصويره بمدينة الإنتاج الإعلامى.
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دينا الشربيني بملابس عمرو دياب في «زي الشمس» (صور)

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث مسلسلها الرمضاني "زي الشمس" الذي تعرضه شبكة قنوات MBC مصر، بملابس مشابهة لما ارتداه الفنان عمرو دياب في إعلان "فودافون" في رمضان 2019، حيث ارتدت قميصا جينز أزرق، وبنطالا "أوف وايت"، في لقطة وهي تبحث عن قاتل شقيقتها "فريدة" والتي تُجسدها ريهام عبدالغفور، في الأتيليه الخاص بها، وهو نفس الزي الذي ظهر به الهضبة في إعلان "جمع حبايبك" وهو يلعب الكرة مع أصدقائه على البحر، وهو الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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زي الشمس حلقة 22.. عمر يصدم نور بسبب كارما

شهدت الحلقة الثانية والعشرون، من مسلسل "زي الشمس"، الذي يُعرض عبر فضائية MBC مصر، مشادة بين "عمر" الذي يُجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، و"نور" التي تُجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب تعنيفه لابنته "كارما" بعدما شاهدها مع صديقها "زين"، حيث قام "عمر" بتحذيره ألا يقترب منها مجددًا وإلا سيُبلغ والده ما يُسبب له أزمة، كما توعد "كارما" وأخبرها أنها لن تخرج من المنزل دون إذنه ومرافقة شقيقها "كريم"، وهو ما رفضته "نور" وأخبرته أنه بذلك سيجعل "كارما" تُقدم على تصرفات ليست في الحسبان، فرد عليها: "أنا بحاول أربي بنتي، ولا أسيبها تطلع زي أمها؟".
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زي الشمس الحلقة الثانية..نور تتأكد من اختفاء شقيقتها

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني، والمعروضة مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة MBC مصر، اكتشاف "نور" بعد عودتها من لندن بعد معرفتها بخبر اختفاء شقيقتها "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، أنها كانت تقضي إجازة في الإمارات فقط ولم تخبر أحدًا. وأثناء زيارة "نور" لـ"حسن" الذي يُجسده الفنان عمر السعيد، حدث عطل في "الأسانسير" أثناء صعودها مع "الطبيب عمر" الذي يُجسده أحمد السعدني، وحاول مساعدتها بعدما أُصيبت بالاختناق، وبعد أن قضيا معًا فترة صعبة في المصعد خرجا منه وتعارفا وسط نظرات متبادلة بالإعجاب.
عمرو دياب ودينا الشربينى

اتهامات السرقة تطارد إعلان عمرو دياب الجديد

لم تمضِ عدة ساعات على طرح شركة فودافون حملتها الدعائية لرمضان 2019، والتي يقوم ببطولتها النجم عمرو دياب، حتى طالت الإعلان اتهامات الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن صناع الإعلان سرقوا فكرته. الإعلان يدور حول "الهضبة" الذي يسترجع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى، وترتيب المقابلات مع المعارف والزملاء المحببين في المناسبات، وهي فكرة تتشابه تمامًا مع إعلان قدمه أيقونة الغناء البريطاني إلتون جون، وقد انتشر سريعًا عبر مواقع التواصل.
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