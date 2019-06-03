من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

زي الشمس

من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".

تدور أحداث مسلسل زي الشمس في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض (فريدة) شقيقة المحامية (نور) للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين. يشارك فى بطولة ل مسلسل "زي الشمس" بجانب دينا الشربيني كل من وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج