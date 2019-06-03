جريمة

«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

أهلها غصبوها على الزواج فتخلصت من زوجها بعد مرور شهرين فقط.. طعنته في قلبه بسكين المطبخ وألقت جثته في الشارع بعدما استعانت بابنة خالتها التي لم تتوان في مساعدتها
تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م
قتل _ أرشيفية
قتل _ أرشيفية
سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
شهر العسل سريعا انتهت مراسم الزفاف، اصطحب عروسه وطار على شقته بمنطقة الطالبين ببندر شبين القناطر والشاهدة على كل تفاصيل تعبه وشقائه على مدار أعوام وهو يجهزها كلما استطاع تدبير مبلغ من المال، مرت الأيام لم يعكر صفوها شيء كانت تصتنع آية الابتسامات وترسم على وجهها علامات الرضا بينما يكمن في نفسها كره
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جثة

جثة أب وحجارة في شوال.. جريمة «حربي وصباح» بسوهاج

سنوات عاشها "حامد" الذي تخطى الخمسين من عمره يعامل نجليه معاملة قاسية، ضرب مبرح وتعاطٍ للمخدرات حتى أصاب الابن وشقيقته اليأس، وقررا وضع حد لتلك المأساة بعد أن ضاقا ذرعا بتصرفاته وجلسا يفكران في خطة الخلاص من الأب القاسي، وصنعا من أنفسهما "القاضي والجلاد" وتحولا لشيطانين بديلا عن الشيطان الذي صفد في شهر الرحمة، وتوليا مهمة "الوسوسة"، بعدما تجرد كلاهما من معاني الرحمة لينتهي الحال بوالدهما جثة في قاع النيل، وصار قلباهما كالحجارة التي وضعاها بجوار جثته حتى لا تطفو على سطح النهر.
تهريب-مكياج-صينى

قبل العيد.. إحباط تهريب شحنة مكياج صيني

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر قادمة من الصين بقيمة 50 مليون جنيه قيمة الرسوم الجمركية. وتلقى اللواء نادر كمال مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارا من اللواء درويش حسين مدير مباحث شرطة ميناء، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية، بقيام شركة "ش" المملوكة للمدعو "ش. ش" ومقرها بمنطقة العجمي، بمحاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل.
تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة ‎ (2)

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
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إصابة مستشار و4 مهندسين في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

أصيب مستشار بمحكمة دمنهور و4 مهندسين بشركة كهرباء البحيرة، اليوم الإثنين، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة دوبل كابينة تابعة لشركة كهرباء زاوية غزال بدمنهور على الطريق الزراعي السريع أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، وتم نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد بوقوع حادث بين سيارتين.
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سجن

الشذوذ السر.. حبس المتهم بقتل طبيب أسنان في كفر شكر

قررت نيابة كفر شكر، اليوم الخميس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طبيب أسنان بدائرة المركز، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة. وكان العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، قد تلقى بلاغًا من "م.ع.س" 30 عامًا مدرس، بإاكتشافه مقتل والده "ع.س.ا" 70 عامًا، طبيب أسنان داخل شقة سكنة بقرية كفر تصفا، وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالحادث وانتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية لمكان البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.
سجن

حبس المتهم بقتل قس كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس "فراش" كنيسة مارمرقس المتهم بقتل قس الكنيسة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد مصرع القس "مقار سعد، 65 عامًا، راعى كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة من سلاح ناري طبنجة على يد فراش الكنيسة ويدعى "كمال.ش.ش"، 54 عامًا، ومقيم بأم بيومى، متأثرا بإصابته بطلق نارى بالرأس والبطن وتوفي في الحال.
القس-مقار‎

أمن كنيسة «قس شبرا» يكشف التفاصيل للنيابة:ملناش دعوة

استدعت نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامى العام لنيابات جنوب بنها أفراد الأمن من رجال الشرطة المكلفين بتأمين كنيسة مارمرقس لسؤالهم حول ملابسات حادث مقتل راعى الكنيسة على يد فراش. وأكد أفراد الأمن أنهم مكلفون فقط بالتأمين من الخارج وليس لهم أى صلة بالكنيسة من الداخل، وأنهم سمعوا صوت طلقات نارية فتوجهوا صوب مصدر الصوت فوجدوا القس فى حجرته غارقا فى دمائه وبجواره طبنجة 9مم وقاموا بالاتصال بالإسعاف فى محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.
حبس-متهمه

المشدد 10 سنوات لقاتلة طفلتها في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "نادية.م.ك" 29 سنة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها "فرحة.ي"، 4 سنوات، بدائرة مركز طهطا، وكشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها دائمة التغيب عن البيت بالشارع ومنازل الجيران، ويوم الواقعة انهالت عليها والدتها بالضرب بقصد تأديبها إلا أن المجني عليها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وصدر القرار برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.
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