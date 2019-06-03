«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

أهلها غصبوها على الزواج فتخلصت من زوجها بعد مرور شهرين فقط.. طعنته في قلبه بسكين المطبخ وألقت جثته في الشارع بعدما استعانت بابنة خالتها التي لم تتوان في مساعدتها

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

قتل _ أرشيفية

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.

شهر العسل سريعا انتهت مراسم الزفاف، اصطحب عروسه وطار على شقته بمنطقة الطالبين ببندر شبين القناطر والشاهدة على كل تفاصيل تعبه وشقائه على مدار أعوام وهو يجهزها كلما استطاع تدبير مبلغ من المال، مرت الأيام لم يعكر صفوها شيء كانت تصتنع آية الابتسامات وترسم على وجهها علامات الرضا بينما يكمن في نفسها كره