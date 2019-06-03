رياضة

تشكيل الزمالك: خالد جلال يفاجئ حرس الحدود بهجوم جديد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
الزمالك
الزمالك
استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة لمسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة انتهى بفوز القلعة البيضاء 2- 1. وشهد تشكيل الفريق الأبيض بعض المفاجآت، على رأسها الإبقاء على عبد الله جمعة على دكة البدلاء، والدفع ببهاء مجدي بدلا منه في مركز الظهير الأيسر، كما قرر الدفع في الهجوم بخالد بوطيب إلى جوار عمر السعيد، ومن خلفهما محمود عبد المنعم كهربا.
وجاء التشكيل الرسمي للزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". - خط الدفاع: حمدي النقاز- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- بهاء مجدي. - خط الوسط: طارق حامد- محمد حسن- أحمد سيد زيزو. - خط الهجوم: خالد بوطيب- محمود كهربا- عمر السعيد. ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

«الصحة» تكشف استعداداتها لكأس الأمم الإفريقية

أعلنت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقا للمعايير الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، مؤكدة أنه يجري تجهيز عيادتين ميدانيتين باستاد القاهرة الدولي مجهزتين بجميع أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، فضلا عن وجود فريق طبي بكل عيادة على أعلى مستوى، وعقد غرفة طوارئ على مدار الساعة طوال فترة البطولة.
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مدبولي يتفقد ملاعب القاهرة قبل أمم إفريقيا 2019

تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وذلك في استاد الدفاع الجوي وملعب السلام، لبحث الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، جاء ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للخطة المكثفة التي تبنتها الحكومة لإنجاز تجهيز الملاعب التي وقع عليها الاختيار من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي تستضيفها مصر، ويتابع مدبولي، على أرض الواقع، الأعمال الجارية لتجهيز أرضية الملاعب، وتجهيزها وفق أحدث النظم العالمية، كما تعرف على سير خطى تجديد جميع مكونات الملعب.
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مدرب أوغندا: أرشح السنغال للفوز بأمم إفريقيا 2019

كشف سيباستيان ديسابر المدير الفني الفرنسي ومدرب منتخب أوغندا الحالي وفريق النادي الإسماعيلي الأسبق، أنه وضع خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي ستقام في مصر، وقال ديسابر، في تصريحات لموقع "جول" العالمي: "أعرف منتخب مصر جيدا خاصة محمد صلاح، هو واحد من اللاعبين الذين يمتلكون إمكانيات فردية رائعة ولديه القابلية لأن يكون مصنفا ضمن أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي، وسيكون لدينا خطة لإيقافه في مباراتنا ضد مصر".
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
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رئيس الزمالك: جروس تسبب في مرض عدد كبير من المشجعين

علق رئيس نادي الزمالك، على المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، من خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قام بتقديم خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق الأول بالنادي والجهاز المعاون له، وقال: «نادي الزمالك دائما يعطى الفرصة لأبنائه، كما حدث من قبل مع عدد من المدربين السابقين، حيث طلب خالد جلال استمرار أمير عزمى مجاهد وأيمن حافظ فى الجهاز الفني الجديد، كما أن جلال تولى قيادة الفريق في ظروف صعبة من قبل استطاع الفوز على الأهلي وحصد بطولة كأس مصر».
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تعليق صادم من حسام البدري على أنباء تدريبه للزمالك

علق حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أنباء رغبة مسؤولي نادي الزمالك في توليه منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا له. وقال حسام البدري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «الزمالك نادٍ كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه في إسناد مهمة تدريب الفريق لي، فهو شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك».
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