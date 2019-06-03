تشكيل الزمالك: خالد جلال يفاجئ حرس الحدود بهجوم جديد

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

الزمالك

استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة لمسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة انتهى بفوز القلعة البيضاء 2- 1. وشهد تشكيل الفريق الأبيض بعض المفاجآت، على رأسها الإبقاء على عبد الله جمعة على دكة البدلاء، والدفع ببهاء مجدي بدلا منه في مركز الظهير الأيسر، كما قرر الدفع في الهجوم بخالد بوطيب إلى جوار عمر السعيد، ومن خلفهما محمود عبد المنعم كهربا.

وجاء التشكيل الرسمي للزمالك كالتالي: - حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". - خط الدفاع: حمدي النقاز- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- بهاء مجدي. - خط الوسط: طارق حامد- محمد حسن- أحمد سيد زيزو. - خط الهجوم: خالد بوطيب- محمود كهربا- عمر السعيد. ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز

وجاء التشكيل الرسمي للزمالك كالتالي:



- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".



- خط الدفاع: حمدي النقاز- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- بهاء مجدي.



- خط الوسط: طارق حامد- محمد حسن- أحمد سيد زيزو.



- خط الهجوم: خالد بوطيب- محمود كهربا- عمر السعيد.



ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعها من 33 مباراة، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني عشر، وبفارق نقطة عن سموحة والإنتاج الحربي، العاشر والحادي عشر على الترتيب.



في المقابل يحتل الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة، جمعها من 30 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر.