الإفتاء الليبية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م

رؤية الهلال - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية الموقتة، مساء تليوم الإثنين، تعذُّر رؤية هلال شهر شوال. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.

من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن