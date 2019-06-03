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الإفتاء الليبية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

تحرير:وكالات ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
رؤية الهلال - صورة أرشيفية
رؤية الهلال - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية الموقتة، مساء تليوم الإثنين، تعذُّر رؤية هلال شهر شوال. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر غدا

بعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا هو أول أيام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية".
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العسكري السوداني يدعو للتفاوض: نحرص على أمن الشعب

عقد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، بهدف توضيح ما تم إثارته عبر وسائل الإعلام المختلفة، على مدار اليوم، بشأن محاولة فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، فجر اليوم. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول شمس الدين كباشي، إن قوة أمنية وعسكرية مشتركة نفذت عملية لتنظيف مواقع مجاورة لشارع النيل والقبض على معتادي الإجرام الذين احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام ما استدعى ملاحقتها.
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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

تطبق دولة تونس، قانون الطوارئ منذ عام 2015، واليوم الإثنين، أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، عن قراره مد حالة الطوارئ على كامل الأراضي التونسية لمدة شهر آخر، ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وفي هذا الشأن أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، بيانا قالت فيه إن القرار صدر بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. وكان رئيس تونس قد حث البرلمان، في شهر مارس الماضي، على اتخاذ خطوات سريعة نحو التصديق على مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ، تم تقديمه للبرلمان منذ يناير الماضي.
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أطباء السودان: جثث لمحتجين تطفو على النيل

أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية، بيانا، اليوم الإثنين، كشفت فيه عن وجود لجثث لبعض المحتجين السودانيين بدأت تطفو على سطح النيل، وذلك بعد فض اعتصام القيادة العامة، صباح اليوم. وأوضحت اللجنة في بيانها أن عدد من شهود العيان قالوا إن ثوارا سقطوا شهداءً في ميدان الاعتصام وتم التخلص منهم بإلقائهم في النيل، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. لكن لا يوجد دليل حول ما إذا كانت هذه الجثث تعود للمعتصمين بعد فض الاعتصام اليوم، إذ أن الجثة -بحسب أطباء شرعيين- تحتاج من يومين إلى 3 أيام لتطفو فوق سطح المياه.
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هلال-رمضان

مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال عقب صلاة العشاء

كشفت مصادر مطلعة، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
صلاة-العيد

البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
هلال-رمضان

فلكيا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر

أعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".
هلال

والله لسه بدري يا شهر الصيام.. إعلان موعد عيد الفطر

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
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