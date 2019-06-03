الإفتاء الليبية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر
تحرير:وكالات
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
رؤية الهلال - صورة أرشيفية
أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية الموقتة، مساء تليوم الإثنين، تعذُّر رؤية هلال شهر شوال.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن
من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال.
وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية . نت".
وأصدرت الحسابات الفلكية، اليوم،بيانا، أكدت فيه أن هلال شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بالتوقيت المحلي للقاهرة، بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق.