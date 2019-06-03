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قرار من البورصة والبنوك بعد بيان «الإفتاء» عن الرؤية

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
قال مصدران بالبورصة والجهاز المصرفي، إن البورصة والبنوك عطلة رسمية اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح المصدران في تصريحات صحفية، أنه لا تغيير في موعد العطلة الرسمية بالبنوك أو البورصة على خلفية قرار دار الإفتاء المصرية باعتبار غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشار المصدران إلى أن البورصة والبنوك سيعاودان العمل اعتبارا من الأحد من الأسبوع المقبل في مواعيدهما الطبيعية قبل شهر رمضان.
وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التليفزيون المصري. من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء
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القطاع الخاص يضع شروطه للمشاركة في الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، وتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان. لكن توجد 3 عقبات وشروط تؤجل مشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي.. فما شروطهم؟ وما البنود التي ترفضها وزارة الإسكان؟ ومن يحدد أسعار الوحدات التي سيبنيها القطاع الخاص والمطورون العقاريون؟
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البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

أصدر البنك المركزي، اليوم الإثنين، بيانا، أعلن فيه عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر مع نهاية شهر مايو الماضي، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، مع نهاية شهر أبريل الماضي، بزيادة قدرها 57 مليون دولار. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي، في بيان له، أمس الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016.
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ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 613 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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هذه الأسباب تدفع الجنيه للاستقرار أمام الدولار

توقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بأكثر من 115 قرشا منذ بداية عام 2019، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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هلال

الإفتاء الليبية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية الموقتة، مساء تليوم الإثنين، تعذُّر رؤية هلال شهر شوال. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
هلال-رمضان

مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال عقب صلاة العشاء

كشفت مصادر مطلعة، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
هلال-رمضان

فلكيا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر

أعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".
هلال

والله لسه بدري يا شهر الصيام.. إعلان موعد عيد الفطر

تعد رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري 1440، وسائر الأشهر الهجرية في مصر وعدد من الدول الإسلامية، أساس ثبوت غرة الشهر القمري من عدمه، وذلك مع الاعتداد بالحسابات الفلكية التي يجريها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والتي تقطع بوجود الهلال الجديد ولكنها لا تضمن رؤيته، وتشير إلى تحديد إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو المقبل.
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