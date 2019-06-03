قرار من البورصة والبنوك بعد بيان «الإفتاء» عن الرؤية

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

البورصة المصرية - صورة أرشيفية

قال مصدران بالبورصة والجهاز المصرفي، إن البورصة والبنوك عطلة رسمية اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح المصدران في تصريحات صحفية، أنه لا تغيير في موعد العطلة الرسمية بالبنوك أو البورصة على خلفية قرار دار الإفتاء المصرية باعتبار غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشار المصدران إلى أن البورصة والبنوك سيعاودان العمل اعتبارا من الأحد من الأسبوع المقبل في مواعيدهما الطبيعية قبل شهر رمضان.

وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التليفزيون المصري. من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء