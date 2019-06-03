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عطل في شبكة فودافون.. والشركة: سنوضح السبب

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
فودافون - صورة أرشيفية
فودافون - صورة أرشيفية
شهدت شبكة فودافون عطلا فنيا واضحا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء اليوم الإثنين، ومستمرة حتى الآن، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل. فيما تمكن البعض من إجراء مكالمات، والبعض الآخر تحوّلت الشبكة من هواتفهم من الجيل الرابع إلى الثالث دون أسباب واضحة. وتواصلت "التحرير" مع مصادر مسئولة في شركة فودافون، التي أكدت أنه جارٍ استطلاع السبب وسنعلن تفاصيل ما يجري بعد قليل.

وتشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي حالة من الارتباك نتيجة إعلان دار الافتاء المصرية أن عيد الفطر المبارك سيكون الأربعاء، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أخرى أنه جار استطلاع رؤية الهلال للتأكد.

 

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كلام نهائي.. الإفتاء: عيد الفطر الأربعاء

أكدت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
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مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال عقب صلاة العشاء

كشفت مصادر مطلعة، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
صلاة-العيد

إذا فاتتك صلاة عيد الفطر.. كيف تؤديها؟

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، بيانا، من خلال لجنة الفتوى عبر بوابة الدار الرسمية، توضح فيه التصرف الصحيح في حال لم يتمكن المسلم من أداء صلاة العيد في موعدها، موضحة أنه في هذه الحالة يتم صلاة 4 ركعات مثل صلاة التطوع، ويمكن أن يتم الفصل بين الركعات بسلام بين كل ركعتين، وذلك لأنه قضاء صلاة عيد، فيتم أداء 4 ركعات مثل صلاة الجمعة، وإن شاء يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوع، وذلك طبقا لما روي في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هلال

مصر: غدا المتمم لشهر رمضان.. والعيد الأربعاء

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال.
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أعضاء-السفارة-البريطانية-في-مصر

وزير التجارة والسفير البريطاني في زيارة فودافون مصر

قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وكبار مسئولي السفارة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية، بزيارة مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية؛ حيث التقيا بالرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان وقيادات شركة ?ودافون مصر، وكان في استقباله أيمن عصام رئيس الشؤون الخارجية والقانونية وكريم شحاته رئيس قطاع الأعمال والشركات وأماني ربيع رئيس قطاع خدمات ?ودافون الدولية للتعهيد ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام.
فودافون-مصر-تتجه بنسبة 100% لمصادر الطاقة-المتجددة ‎ (1)

فودافون تخصص 5 مليارات جنيه لتطوير الشبكه ودعم الـ4G

قال أليكس فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن مستقبل المحمول في مصر متجه إلى خدمات نقل البيانات في ظل التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الجيل الرابع، مؤكدًا أن شركته قامت بتحديث 6 آلاف برج من شبكتها لتدعم الجيل الرابع، وذلك من أصل 8 آلاف برج تعمل عليها الشبكه، لافتًا إلى أن الشركة بدأت الاعتماد على مصادر طاقة جديدة، ويرى أليكس أن التحول الرقمي هو مستقبل خدمات الاتصالات في مصر، حيث إن شركات المحمول هي القاعدة الأكثر انتشارا ويمكن من خلالها تمكين المستخدمين من أدوات التحول الرقمي، مشيرًا إلى نجاح خدمة فودافون كاش.
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