أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

الفنان أحمد عز حكى لنا كواليس فيلم الممر الذي ينافس به في موسم عيد الفطر الحالي، وقال إنه تعرض لتدريبات قاسية من أجل إتقان دوره فى العمل الذي سيكون مفاجأة للجمهور
تحرير:محمد عبد المنعم٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
أحمد عز
ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتصميم الديكور للمهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.
وكان لـ«التحرير» لقاء مع الفنان أحمد عز كشف لنا من خلاله عن كواليس العمل، والصعوبات التى واجهته، والسبب الذى دفعه للتواجد فى فيلم يعد مغامرة، خاصة أن هذه النوعية من الأعمال غائبة عن الجمهور منذ فترة، كما كشف لنا عن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق.
بدأ الفنان أحمد عز حديثه معنا بتوجيه الشكر إلى المنتج هشام عبدالخالق على توفيره كل المطلوب من إمكانات ومعدات، لخروج العمل بأفضل شكل يليق بعمل حربي، كما أبدى امتنانه للمخرج شريف عرفة على المجهود الكبير الذي بذله ليكون «الممر» عملا مهما يُعرف الأجيال ما حدث فى حرب الاستنزاف وهذه الفترة الحساسة في تاريخ مصر.
وقال «عز» إن قصة «الممر» حمسته لقبول العمل، خاصة لأنه يجسد بطولة من بطولات القوات المسلحة، ونوّه إلى أن الأموال المصروفة على العمل تكفي لإنتاج ثلاثة أفلام سينمائية، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بالعمل مع كل أبطال الفيلم، وفي مقدمتهم النجوم: إياد نصار، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، ومحمد جمعة، مشيرًا إلى أنهم بذلوا جميعًا مجهودا كبيرا ليجسدوا أدوارهم على أكمل وجه.
يرى الفنان أحمد عز أن العمل مغامرة، ولكنه لم يكن متخوفا نهائيا من خوضها، فهو يقول إنه يكون مطمئنا حينما يعمل مع المخرج شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق، لافتا إلى أنهما من البداية تعهدا وحرصا على أن لا يقل الفيلم عن الأعمال العالمية، من حيث التنفيذ والإمكانات العالية فى التصوير، وهذا حدث بشكل كبير فى «الممر»، وسيراه الجمهور في دور العرض.
أحمد عز أشار إلى أنه بذل مجهودا كبيرا فى «الممر»، فقد تعرض لتدريبات شاقة كي يتقن دوره ويكون ضابط جيش بالقوات المسلحة حقيقيا وليس مجرد ممثل يقدم دورا فقط، وتابع حديثه بأنه تدرب على أيدى متخصصين ليتقن حمل السلاح والتعامل به، ونوّه عز أن العمل به جانب درامي كبير أكثر منه حربيا، وذلك لأنه يرصد الحالة الاجتماعية للمواطنين فى فترة الحرب، حيث سيشاهد الجمهور كيف أثرت النكسة على الضابط وعائلته وأولاده، ومن الفئة التى استفادت من الحرب.
«الممر» لم يكن اختيارا سهلا، فأحمد عز يقول إن كل مشاهد العمل كانت صعبة للغاية، وظروف التصوير كانت مختلفة عن أى عمل آخر، لأن «لوكيشن» معظم المشاهد كان فى الصحراء، ولكنه يتمنى أن يحقق العمل نجاحا كبيرا فى السينما، وأن ينال إعجاب الجمهور.
وعبر أحمد عز عن سعادته بالعمل مع الفنانة هند صبري التى تتواجد فى العمل كضيفة شرف، ووصفها بـ«الفنانة الشاطرة»، وقال إن بدايات بطولاته السينمائية كانت معها من خلال فيلم «مذكرات مراهقة»، والآن هى تتواجد فى «الممر»، متمنيا أن يكون النجاح حليفهما مرة أخرى، كما فعلوها قبل ذلك.
واختتم أحمد عز حديثه بأنه سينتظر ردود فعل الجمهور على العمل، بعد طرحه في دور العرض، وذكر أنه حاليا ينتهي من تصوير الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق»، موضحا أنه من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى، كما يعمل أيضا على فيلم «يونس» الذي سيكون مفاجأة للجمهور.