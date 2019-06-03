أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

الفنان أحمد عز حكى لنا كواليس فيلم الممر الذي ينافس به في موسم عيد الفطر الحالي، وقال إنه تعرض لتدريبات قاسية من أجل إتقان دوره فى العمل الذي سيكون مفاجأة للجمهور

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م

أحمد عز

ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير