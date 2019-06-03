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أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

الفنان أحمد عز حكى لنا كواليس فيلم الممر الذي ينافس به في موسم عيد الفطر الحالي، وقال إنه تعرض لتدريبات قاسية من أجل إتقان دوره فى العمل الذي سيكون مفاجأة للجمهور
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ م
أحمد عز
أحمد عز
ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
الفيلم من تأليف وإخراج القدير شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، مدير
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العرض-الخاص-لفيلم-الممر‎ (5)

وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
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«كارما» يفوز بمنحة الاتحاد الأوروبي وجائزة FESPACO

في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للسينما الإفريقية وحرصه على انتشارها بالقارة الأوروبية، وخاصة الأفلام الفائزة من المهرجانات الإفريقية الكبرى؛ فاز فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف بجائزة الحصان الفضي من مهرجان FESPACO، وجائزة أحسن صوت. وكانت جائزة الفيلم هي فوزه بمنحة الاتحاد الأوروبي لعمل دوبلاج له إلى اللغات الأجنبية المختلفة تمهيدًا لعرضه بصالات العرض بأوروبا. "كارما" بطولة النجوم: عمرو سعد، خالد الصاوي، غادة عبدالرازق، زينة، ماجد المصري، وفاء عامر، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.
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محمد عبدالرحمن يكشف تفاصيل دوره بـ«سبع البرمبة»

كشف الفنان محمد عبدالرحمن عن تفاصيل مشاركته في فيلم «سبع البرمبة» للنجم رامز جلال، الذي ينافس به على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الفطر 2019، وقال إنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدّمها من قبل، وتُدعى "إبراهيم" ويعمل مهندس ديكور ويشاركه في هذا المكتب رامز جلال، وأضاف أنه سيقع في حب الفنانة نور قدري نجلة الفنان بيومي فؤاد والفنانة مها أبو عوف، وتصل العلاقة بينهما إلى مرحلة الخطوبة، وتمنى أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا في دور العرض، خاصة أن الموسم يشهد منافسة قوية مع عدد من الأفلام.
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العرض-الخاص-لفيلم-الممر‎ (5)

وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
فيلم-الممر

الأغنية الدعائية لـ«الممر».. لا تعبر عن الحرب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الممر» الأغنية الدعائية للعمل، والتى قام بغنائها المطرب محمد الشرنوبي، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمر خيرت، وشهد الفيديو صورا من كواليس فيلم «الممر»، مع عرض مشاهد من تسجيل الأغنية فى الأستوديو وتعليمات الموسيقار عمر خيرت للفرقة. وتقول كلمات الأغنية: "لسه جاي من وسط ليل العتمة ضي، يفرد جناح النور ويوهبلك حياة، تفتح عيونك على الأمل وتشوف مداه، وساعتها بس هتعرف إنك لسه حي". الأغنية اقتربت من الـ100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
احمد-صلاح-حسني

غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".
فيلم-الممر

صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
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