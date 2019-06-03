ماركا: الكاف أضاع على مصر 20 مليون دولار!

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

أحمد أحمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يواجه اتهامات جديدة، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها الاتحاد حاليًا بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هناك صراعًا جديدًا قد يلقي بظلاله فوق سماء «الكاف» بسبب عدم رفع المقابل المادي لحقوق البث لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، على الرغم من زيادة 20 مباراة على عدد المباريات بالنسخ الماضية للبطولة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الأمر قد يفتح جدلا بين الاتحاد الإفريقي، ولجنة حرية المنافسة التجارية، وشركة لاجاردير الفرنسية صاحبة حقوق البث، بسبب عدم زيادة المقابل المادي. وأضافت، أن رئيس الكاف قام بتشكيل لجنة في وقت سابق، لمناقشة ومراجعة جميع العقود التي تم توقيعها في عهد عيسى حياتو، لكنها لم تقم بمراجعة