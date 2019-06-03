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كلام نهائي.. الإفتاء: عيد الفطر الأربعاء

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
هلال شوال - صورة أرشيفية
هلال شوال - صورة أرشيفية
أكدت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك. وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن
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فودافون (3)

عطل في شبكة فودافون.. والشركة: سنوضح السبب

شهدت شبكة فودافون عطلا فنيا واضحا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء اليوم الإثنين، ومستمرة حتى الآن، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل. فيما تمكن البعض من إجراء مكالمات، والبعض الآخر تحوّلت الشبكة من هواتفهم من الجيل الرابع إلى الثالث دون أسباب واضحة. وتواصلت "التحرير" مع مصادر مسئولة في شركة فودافون، التي أكدت أنه جارٍ استطلاع السبب وسنعلن تفاصيل ما يجري بعد قليل.
هلال-رمضان

مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال عقب صلاة العشاء

كشفت مصادر مطلعة، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
صلاة-العيد

إذا فاتتك صلاة عيد الفطر.. كيف تؤديها؟

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، بيانا، من خلال لجنة الفتوى عبر بوابة الدار الرسمية، توضح فيه التصرف الصحيح في حال لم يتمكن المسلم من أداء صلاة العيد في موعدها، موضحة أنه في هذه الحالة يتم صلاة 4 ركعات مثل صلاة التطوع، ويمكن أن يتم الفصل بين الركعات بسلام بين كل ركعتين، وذلك لأنه قضاء صلاة عيد، فيتم أداء 4 ركعات مثل صلاة الجمعة، وإن شاء يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس، لأن ذلك تطوع، وذلك طبقا لما روي في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هلال

مصر: غدا المتمم لشهر رمضان.. والعيد الأربعاء

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى، وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال.
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البورصه

قرار من البورصة والبنوك بعد بيان «الإفتاء» عن الرؤية

قال مصدران بالبورصة والجهاز المصرفي، إن البورصة والبنوك عطلة رسمية اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح المصدران في تصريحات صحفية، أنه لا تغيير في موعد العطلة الرسمية بالبنوك أو البورصة على خلفية قرار دار الإفتاء المصرية باعتبار غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشار المصدران إلى أن البورصة والبنوك سيعاودان العمل اعتبارا من الأحد من الأسبوع المقبل في مواعيدهما الطبيعية قبل شهر رمضان.
هلال

الإفتاء الليبية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية الموقتة، مساء تليوم الإثنين، تعذُّر رؤية هلال شهر شوال. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
هلال-رمضان

مصادر: متابعة استطلاع ظهور هلال شوال عقب صلاة العشاء

كشفت مصادر مطلعة، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وغدا الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري. من ناحية أخرى وبعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
هلال-رمضان

فلكيا.. الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر

أعد معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، حسابات لاستطلاع هلال شهر شوال، مشيرا إلى أنه يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية". وأضاف: "يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة".
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