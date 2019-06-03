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كواليس تعرض لأول مرة من رامز في الشلال (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
رامز جلال
رامز جلال
كشف الفنان رامز جلال، خلال أخر حلقات برنامجه "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية MBC مصر، للموسم الرمضاني الحالي، كواليس حصرية لمراحل تصوير مقالب البرنامج بمقاطعة بالي الإندونيسية، وأضح رامز خلال المقطع الذي أذيع عبر صفحته الرسمية، وقناة يوتيوب الخاصة بـةلاؤ مصر، مراحل الإعداد والتجهيز للمقلب، ووسائل الأمان التي أُتخذت لحماية ضيوف برنامجه من النجوم، وكيف أختار الشلال الذي تم فيه المقلب، وكيف تم تطهيره من كل الصخور لكي يكون أمنا على الضيوف ولايتعرض أحدهم لأى خطر، بالغضافة إلى كيفية تعاملة مع شامبانزي أثناء تصوير بداية الحلقات.
استطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب، فيفي عبده، محمد أنور، شهيرة، تامر حبيب، أحمد حجازي، حسين الشحات، رضا عبد العال، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام. وكان قد أوقف حلقة الناقد طارق الشناوي،
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سهر الصايغ: «فكرة بمليون جنيه» كله ارتجال

تشارك الفنانة سهر الصايغ فى الموسم الرمضانى الحالى بمسلسل «فكرة بمليون جنيه» مع الفنان على ربيع، حيث تخوض من خلاله تجربة جديدة عليها، حيث إنها لأول مرة تقوم بتجسيد شخصية كوميدية، ولكنها استطاعت أن تؤدى المهمة، وتلقت ردود فعل جيدة على العمل، وحول شخصية "شيماء" التى تجسدها على الرغم من خوفها الكبير من عدم تقبل الجمهور لها فى هذا اللون، فهى ترى أن "الكوميديا هى شعرة بين أن تضحك الجمهور أو تكون بتستظرف"، ونجاحها جعلها تتمنى أن تعيد التجربة مرة أخرى، على الرغم من صعوبتها.
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تعرف على خريطة «cbc» في عيد الفطر

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من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

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شهيرة

شهيرة تجيب.. هل كانت على علم بمقلب رامز جلال؟

وصفت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقلب "رامز في الشلال" بـ"الصعب"، مشيرة إلى أنها أحبت التجربة، رغم أن البعض كان لا يفضل وقوعها ضحية مقالب الفنان رامز جلال. وكشفت شهيرة، حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب "رامز في الشلال" وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مقلب رامز شيء صعب.. أنا عارفة إن البعض ماكانش حابب أشترك، بس أنا حابة، وفي النهاية هو مقلب والله ما كنت أعرف تفاصيل اللي حصل"، كما كتبت حول رد فعل الجمهور على الحلقة: "أنا عملت تريند على جوجل في رامز، مبسوطة إن الناس لسه بتهتم لأمري برغم اعتزالي أكتر من 20 سنة، شكرًا للحب ده".
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رامز جلال يوقف حلقة طارق الشناوي ويوجه رسالة للجمهور

في حلقة اليوم الإثنين، الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الناقد الفني، وفي أثناء مقلب انحدار القارب بين الشلالات والصخور سقط الشناوي وكاد أن يغرق وبدأ الممثلون في الصراخ بشكل هستيري، حتى تم إنقاذه، وبعد ذلك أوقف رامز الحلقة، وظهر صوته يقول: "أعزائي المشاهدين اللي حصل في الجزء الجاي من الحلقة مش هينفع يتحكي، لكن ينفع بس أنكم تشوفوه زي ما هو، بس عايز أقول على 3 حاجات".
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رسالة رامز جلال لوليد سليمان بعد المقلب

وقع النجم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وسخر رامز جلال من وليد سليمان، في مقدمة برنامجه قائلًا: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان، وجايلنا بتيشرت نقاشين"، وبعد مرور أحداث المقلب، فوجئ وليد سليمان برؤية غوريلا على الجزيرة ليصاب بالرعب والخوف، محاولًا صدها بواسطة صخرة، إلى أن انتزع رامز قناعه ليكتشف اللاعب المقلب، وعليه أبدى انفعالًا شديدًا من رامز جلال بمجرد اكتشافه المقلب، وحاول الاعتداء عليه وفريق برنامجه.
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هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
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