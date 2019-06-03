كواليس تعرض لأول مرة من رامز في الشلال (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

رامز جلال

كشف الفنان رامز جلال، خلال أخر حلقات برنامجه "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية MBC مصر، للموسم الرمضاني الحالي، كواليس حصرية لمراحل تصوير مقالب البرنامج بمقاطعة بالي الإندونيسية، وأضح رامز خلال المقطع الذي أذيع عبر صفحته الرسمية، وقناة يوتيوب الخاصة بـةلاؤ مصر، مراحل الإعداد والتجهيز للمقلب، ووسائل الأمان التي أُتخذت لحماية ضيوف برنامجه من النجوم، وكيف أختار الشلال الذي تم فيه المقلب، وكيف تم تطهيره من كل الصخور لكي يكون أمنا على الضيوف ولايتعرض أحدهم لأى خطر، بالغضافة إلى كيفية تعاملة مع شامبانزي أثناء تصوير بداية الحلقات.

استطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب، خالد الصاوي، ياسمين الخطيب، فيفي عبده، محمد أنور، شهيرة، تامر حبيب، أحمد حجازي، حسين الشحات، رضا عبد العال، وغيرهم من نجوم الفن والرياضة والإعلام. وكان قد أوقف حلقة الناقد طارق الشناوي،