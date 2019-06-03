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أول تعليق من فودافون على عطل الشبكة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
فودافون - صورة أرشيفية
فودافون - صورة أرشيفية
أكدت مصادر مسئولة في شركة فودافون مصر، وجود عطل فني في الشبكة منذ الساعة الثامنة والنصف مساء الإثنين، موضحة أن العطل أدى إلى صعوبة في اجراء المكالمات الصوتية في العديد من المناطق على نطاق الجمهورية، وأنه جارٍ إصلاح العطل الفني من خلال فريق عمل الشركة. وأضافت المصادر لـ"التحرير"، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا للمستخدمين في مختلف المناطق، وجارٍ استكمال باقي المنظومك للتأكد من سير عمل الشبكة بالشكل الطبيعي. وكانت شبكة فودافون شهدت عطلا فنيا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل.

فيما تمكن البعض من إجراء مكالمات، والبعض الآخر تحوّلت الشبكة من هواتفهم من الجيل الرابع إلى الثالث دون أسباب واضحة. 


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بعد فض الاعتصام.. «مصر للطيران» تلغي رحلتيها للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان مساء الإثنين، إلغاء رحلتيها المتجهتين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء من مطار القاهرة إلى الخرطوم، بعد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. وكانت شركة مصر للطيران ألغت إحدى رحلاتها، التى كان من المقرر إقلاعها من مطار القاهرة في الرابعة عصر اليوم في طريقها إلى الخرطوم بسبب التطورات الأخيرة بالسودان. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة.
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بيان ثان لدار الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان ثانٍ، مساء الإثنين، بشأن استطلاع هلال العيد، إذ أكدت ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، أكدتا في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
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كلام نهائي.. الإفتاء: عيد الفطر الأربعاء

أكدت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
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عطل في شبكة فودافون.. والشركة: سنوضح السبب

شهدت شبكة فودافون عطلا فنيا واضحا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء اليوم الإثنين، ومستمرة حتى الآن، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل. فيما تمكن البعض من إجراء مكالمات، والبعض الآخر تحوّلت الشبكة من هواتفهم من الجيل الرابع إلى الثالث دون أسباب واضحة. وتواصلت "التحرير" مع مصادر مسئولة في شركة فودافون، التي أكدت أنه جارٍ استطلاع السبب وسنعلن تفاصيل ما يجري بعد قليل.
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فودافون (3)

عطل في شبكة فودافون.. والشركة: سنوضح السبب

شهدت شبكة فودافون عطلا فنيا واضحا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء اليوم الإثنين، ومستمرة حتى الآن، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل. فيما تمكن البعض من إجراء مكالمات، والبعض الآخر تحوّلت الشبكة من هواتفهم من الجيل الرابع إلى الثالث دون أسباب واضحة. وتواصلت "التحرير" مع مصادر مسئولة في شركة فودافون، التي أكدت أنه جارٍ استطلاع السبب وسنعلن تفاصيل ما يجري بعد قليل.
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وزير التجارة والسفير البريطاني في زيارة فودافون مصر

قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وكبار مسئولي السفارة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية، بزيارة مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية؛ حيث التقيا بالرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكسندر فرومان وقيادات شركة ?ودافون مصر، وكان في استقباله أيمن عصام رئيس الشؤون الخارجية والقانونية وكريم شحاته رئيس قطاع الأعمال والشركات وأماني ربيع رئيس قطاع خدمات ?ودافون الدولية للتعهيد ونهى سعد رئيس قسم الإتصالات الخارجية والإعلام.
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فودافون تخصص 5 مليارات جنيه لتطوير الشبكه ودعم الـ4G

قال أليكس فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن مستقبل المحمول في مصر متجه إلى خدمات نقل البيانات في ظل التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الجيل الرابع، مؤكدًا أن شركته قامت بتحديث 6 آلاف برج من شبكتها لتدعم الجيل الرابع، وذلك من أصل 8 آلاف برج تعمل عليها الشبكه، لافتًا إلى أن الشركة بدأت الاعتماد على مصادر طاقة جديدة، ويرى أليكس أن التحول الرقمي هو مستقبل خدمات الاتصالات في مصر، حيث إن شركات المحمول هي القاعدة الأكثر انتشارا ويمكن من خلالها تمكين المستخدمين من أدوات التحول الرقمي، مشيرًا إلى نجاح خدمة فودافون كاش.
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