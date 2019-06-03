أول تعليق من فودافون على عطل الشبكة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

فودافون - صورة أرشيفية

أكدت مصادر مسئولة في شركة فودافون مصر، وجود عطل فني في الشبكة منذ الساعة الثامنة والنصف مساء الإثنين، موضحة أن العطل أدى إلى صعوبة في اجراء المكالمات الصوتية في العديد من المناطق على نطاق الجمهورية، وأنه جارٍ إصلاح العطل الفني من خلال فريق عمل الشركة. وأضافت المصادر لـ"التحرير"، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا للمستخدمين في مختلف المناطق، وجارٍ استكمال باقي المنظومك للتأكد من سير عمل الشبكة بالشكل الطبيعي. وكانت شبكة فودافون شهدت عطلا فنيا لدى أغلبية المستخدمين منذ الثامنة مساء، إذ شهد بعض المستخدمين اختفاء تاما للشبكة وتعطلها عن العمل.