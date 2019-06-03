لافتة طيبة.. إدارة نادي حرس الحدود تهنئ الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

الزمالك

هنأت إدارة فريق حرس الحدود نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح عبر لافتة داخل ملعب المكس الذي يستضيف مباراتهما التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى، خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

وضم تشكيل حرس الحدود كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد السعدني، خط الدفاع: خالد سامي ومحمد الشبيني ومحمد عبدالفتاح ومحمد طارق أبو العز، خط الوسط: مصطفى جمال وحسن مجدي وأحمد فتحي وأحمد هانى، خط الهجوم: إمام عاشور واودو موسيس. ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب