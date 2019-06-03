تعرف على خريطة «cbc» في عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

أحمد مكي

تعرض شبكة قنوات cbc خريطة للبرامج والأفلام والمسرحيات عبر شاشاتها، خلال عيد الفطر المبارك، إذ تقدم القناة في أول أيام العيد برنامج "الشيف ومفيدة" من تقديم الشيف الشربيني والإعلامية مفيدة شيحة، ومسرحية "لعبة الست" للفنان محمد صبحي والفنانة سيمون، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام" لأحمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم، ثم لقاء الفنانة دينا محسن "ويزو" من برنامج "معكم منى الشاذلي"، وفي اليوم الثاني تعرض القناة برنامج "الشيف ومفيدة"، ومسرحية "حزمني يا" لفيفي عبده، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time".

كما تعرض أيضًا في اليوم الثاني حلقة برنامج "ماما دوت أم" للإعلامية فاطمة مصطفى عن ملامح الاختلاف في تربية الأبناء بين الآباء والأجداد، وفيلم "كابتن هيما" لتامر حسني وزينة، ثم حلقة الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في "معكم منى الشاذلي". واليوم الثالث من أيام العيد تعرض حلقة معادة من برنامج "الشيف