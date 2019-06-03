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تعرف على خريطة «cbc» في عيد الفطر

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
أحمد مكي
أحمد مكي
تعرض شبكة قنوات cbc خريطة للبرامج والأفلام والمسرحيات عبر شاشاتها، خلال عيد الفطر المبارك، إذ تقدم القناة في أول أيام العيد برنامج "الشيف ومفيدة" من تقديم الشيف الشربيني والإعلامية مفيدة شيحة، ومسرحية "لعبة الست" للفنان محمد صبحي والفنانة سيمون، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام" لأحمد مكي وماجد الكدواني ودنيا سمير غانم، ثم لقاء الفنانة دينا محسن "ويزو" من برنامج "معكم منى الشاذلي"، وفي اليوم الثاني تعرض القناة برنامج "الشيف ومفيدة"، ومسرحية "حزمني يا" لفيفي عبده، وحلقات مجمعة من برنامج "Its show time".
كما تعرض أيضًا في اليوم الثاني حلقة برنامج "ماما دوت أم" للإعلامية فاطمة مصطفى عن ملامح الاختلاف في تربية الأبناء بين الآباء والأجداد، وفيلم "كابتن هيما" لتامر حسني وزينة، ثم حلقة الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في "معكم منى الشاذلي". واليوم الثالث من أيام العيد تعرض حلقة معادة من برنامج "الشيف
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سهر الصايغ: «فكرة بمليون جنيه» كله ارتجال

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مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» (9)| رجال النوري يصلون لـ«ياسمينا»

بدأت الحلقة التاسعة من "مملكة الغجر"، بصدمة رؤوف يجسده الفنان حازم سمير، عندما علم بأن «النوري» أعلن عن مليون جنيه مكافأة لمن يدلى بمكانه هو و"ياسمينا" التي تجسدها حورية فرغلي، كما تفاجأت "نعمة" وتجسدها الفنانة فيفي عبده، بهذا الإعلان أيضا، وحاولت عبر التواصل مع كبار الغجر، إيجاد"ياسمينا" قبل النوري. "ياسمينا" طلبت من صديقتها "سارينا" وتجسدها عزة مجاهد، نقودا وجوازات سفر حتى تهرب، وبصعوبة تمكنت "سارينا" من تدبير تلك الطلبات، وذهبت إلى منزل "حريصة" حيث تختبئ "ياسمينا"، وهناك تفاجأت بزواجها من رؤوف.
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 8.. عريس يتقدم للبطلة الخارقة

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "سوبر ميرو" بهجوم من أفراد شرطة "الإنتربول" على عصابة دكتور "تاندوري" حمدي الوزير، بفضل خطة "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، و"هدهد" حمدي الميرغني، للإيقاع بـ"حمدي الوزير" بعد محاولته سرقة كلية "هدهد" مقابل المال، إضافة إلى سرقته كلية "عم لطفي" الغلبان، ومع نجاح "سوبر ميرو" في إلقاء القبض على واحد من أخطر تجار الأعضاء في مصر والعالم تأكدت بطولتها، وبات من الواضح أنها قادرة على أن تواصل مسيرتها لإنقاذ الناس، وتدمير الأشرار، ولم تعد "أميرة" مكسورة الجناح التي يقهرها الآخرون.
دنيا- سمير- غانم

بدل الحدوتة3حلقة8|صراع بين دنيا سمير غانم وآيتن عامر

«بيلا اتعلم عليها».. عبارة تلخص أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «بدل الحدوتة 3» لدنيا سمير غانم التي تلعب دور «بيلا» في مكتب التوفيق بين الأحبة، فطوال الحلقات كانت تنجح في كل المهام التي تأتي لمكتبهم الذي يديره «علوي»، ويلعب دوره الفنان بيومي فؤاد، إلا أن ظهور أختها «جيجي»، ولعبت دورها ضيفة شرف الحلقة الفنانة آيتن عامر، قلب الأمور تماما، فاستطاعت جيجي أن تكسب "بيلا" في الجولات الأولى قبل أن تتفقا في نهاية الحلقة، وتتصالحا معا وتتفقا على كل عميل طلب مساعدتهما في الوصول للشخصية التي يريد الزواج منها.
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«مملكة الغجر» 8| مكافأة مليون جنيه للقبض على ياسمينا

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